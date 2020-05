Huis ter Duin steekt zorgpersoneel iedere avond een hart onder de riem

Het idee ontstond bij een medewerker van het hotel, kort na het invoeren van de coronamaatregelen in Nederland. ‘We wilden graag iets doen. In eerste instantie dachten we de lege hotelkamers beschikbaar te stellen aan de zorg’, vertelt Stokkermans. ‘Toen kwam al snel het idee om de verlichting van de hotelkamers aan de landzijde in een hartvorm aan te zetten.’

Het idee was snel geboren, maar in de praktijk bleek het realiseren toch lastiger dan gedacht. ‘We zijn er een avond mee bezig geweest. Met portofoons voor de communicatie hebben we van buiten gekeken welke kamers de verlichting aan moesten hebben voor het mooiste hart. Daarna hebben we alles ingeregeld zodat het het hart iedere avond met één druk op de knop aan kan.’



De reacties waren hartverwarmend vertelt Stokkermans. ‘Er kwamen, en komen, heel veel reacties binnen. Zo kregen wij onlangs een reactie van iemand uit de zorg die ’s avonds na haar dienst naar huis rijdt en dan naar het hotel kijkt en energie krijgt van het gebaar. Daar gaat het ons om, om de mensen in de zorg een hart onder de riem te steken.’

Hart tot hemelvaartsdag zichtbaar

‘Tot 20 mei zal het hart te zien zijn’, vervolgt Stokkermans. ‘Daarna gaat de bezettingsgraad weer omhoog en hebben we de kamers met landzicht weer nodig voor onze gasten’, aldus de algemeen directeur. ‘Wij zijn heel trots op het hartvormige teken op het hotel, maar zijn ook blij dat er weer gasten komen waardoor wij de kamers die nu gebruikt worden om het hart te vormen weer kunnen verhuren. Dat betekent dat het weer aantrekt.’

Sinds de update van minister-president Mark Rutte van afgelopen woensdag, waarin hij de routekaart met versoepelingen van de maatregelen werd gepresenteerd, merkt Stokkermans dat de boekingen toenemen. ‘Boekingen voor deze zomer lopen harder dan vorig jaar. Ook merk je dat gasten langer blijven. Wellicht volgen er nog versoepelingen waardoor we mogelijk dit jaar nog congressen en partijen kunnen houden en organiseren.’