Spookrijder veroorzaakt ongeluk op A4

Een spookrijder heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeluk veroorzaakt op de A4 bij Leidschendam. Een automobilist raakte daarbij gewond. De spookrijder is later in de nacht thuis aangehouden.

Rond half drie 's nachts kreeg de politie een melding over de spookrijder. Een tegenligger probeerde de wagen te ontwijken, maar raakte daarbij in de slip en vloog over de kop. De automobilist is met de ambulance naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder kan het slachtoffer waarschijnlijk in de loop van zaterdag weer naar huis.

De spookrijder is na het ongeluk doorgereden, maar omdat getuigen het kenteken van de wagen hadden genoteerd kon de man later in de nacht thuis worden aangehouden. De politiewoordvoerder kan niet zeggen waar de man vandaan komt. Hij zit wel vast en wordt verhoord. De politie vermoedt dat de man onder invloed was.