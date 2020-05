ADO Den Haag roept in open brief haar fans op: 'Blijf achter ons staan'

‘Het is stil. Lege velden. Lege stoelen. Lang hadden we de hoop dat we toch weer mochten. Ons verlangen hield ons sterk.Maar helaas blijft die stilte nog even. Want het is klaar voor dit seizoen; kruis erdoor, streep eronder’, valt te lezen in de brief.

‘Want in de stilte wordt een stille strijd gestreden. Ons voetbal heeft het zwaar. Daarom vragen we je om achter ons te blijven staan. En als je het nodig hebt, staan wij achter jou.’

Aankomende week volgt brief

Door het vroegtijdig stopzetten van de Eredivisie missen de fans met een seizoenkaart meerdere thuiswedstrijden waar bij ingang van het voetbaljaar al wel voor betaald is. Aankomende week ontvangen zij een brief van ADO waarin mogelijkheden tot oplossing beschreven staan.