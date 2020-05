Rijswijkse kinderen gehuldigd na alternatieve avondvierdaagse: 'Ik ben kapot'

Jacqueline Batens is een van de organisatoren van de alternatieve avondvierdaagse. Ze is zelf fanatiek wandelaar. 'Wij wandelen altijd in de avond en de kinderen mogen dan nooit mee. Nu was het de beurt aan de kinderen om zelf in de avond te wandelen. Dat in combinatie met de avondvierdaagse die dit jaar niet doorgaat, maar waar ze erg naar uitgekeken hebben. Dit kleinschalige wandelevenement was snel bedacht.' aldus Batens.

Volgens Batens is er wel rekening gehouden met het coronavirus. Zo wandelden de kinderen in kleine groepjes met één of twee begeleiders per groepje. Die hielden voldoende afstand van elkaar. Elke avond liep er een andere vader of moeder mee. De laatste avond was een feestje, net als bij de echte avondvierdaagse. Iedereen droeg zijn steentje bij: zo heeft een moeder medailles laten maken en een ander bloemen gekocht voor de kinderen. De kinderen kwamen allemaal trots de finish over, moe maar voldaan.

'Eerste en laatste dag waren het zwaarst'

'Ik ben kapot', zegt de 8-jarige James. 'De eerste en de laatste dag waren het zwaarst.' Ook Miles van 5 jaar heeft het zwaar gehad. 'De eerste dag had ik vermoeide beentjes'. Toch zijn de kinderen trots op hun prestatie en hebben ze aan dit wandelavontuur een echte 'Hoekpolder vierdaagse medaille 2020' overgehouden. Dat is een unieke medaille: zo één krijg je er nooit meer.