Sport- en speelgoedzaken druk bezocht: 'Verkopen vijf keer zoveel skates als normaal'

Buitenspeelgoed en inline skates gaan op dit moment als warme broodjes over de toonbank. Dat merken sportzaken en speelgoedwinkels. 'Mensen willen in beweging blijven. We verkopen nu vijf keer zoveel inline skates als normaal.'

Bij Oomssport in Den Haag hebben ze het normaal in deze periode druk met mensen die schaatsen komen kopen. De sportwinkel is gevestigd in sportcentrum De Uithof, waar je ook kunt schaatsen, en heeft het grootste assortiment schaatsijzers van Nederland. Het publiek komt in deze maanden nieuwe schaatsen uitzoeken om ze goed te kunnen inrijden in aanloop naar de wintermaanden. Maar sinds de coronacrisis verkoopt de sportwinkel vooral rolschaatsen, skeelers en inline skates.

Edwin Steijn van Oomssport heeft wel een verklaring waarom die opeens zo populair zijn: 'Sportverenigingen zijn gesloten en mensen willen wel in beweging blijven. Hardlopen vinden veel mensen toch wel erg belastend voor de knieën en dus kiezen mensen om te gaan skaten. Het mooie weer speelt daar ook in mee.'

'Skaten is ideaal'

Ook Juliette Mensink is naar de sportzaak gekomen om inline skates aan te schaffen. Voor haar is skaten een ideale manier om lekker in beweging te zijn. 'Mijn school is nog dicht en heb dus veel minder te doen thuis. En ik heb ook geen sport meer en ik wil wel graag lichamelijk bezig zijn. Omdat ik niet zo'n goede conditie heb is skaten voor mij ideaal omdat ik zo wel lange afstanden kan afleggen.'

Steijn van Oomssport: 'De wedstrijdsport is nu stil komen te liggen, ook op schaatsgebied. Normaal verkopen we nu schaatsen en wedstrijdskeelers. De verkoop van inline skates liep de afgelopen jaren toch een beetje af. En doordat iedereen nu buiten wil gaan sporten heeft het een enorme boost gekregen. We verkopen nu vijf keer zoveel inline skates als normaal.'

Buitenspeelgoed is hot

Ook speelgoedzaken merken dat mensen naar buiten gaan en willen bewegen. Gingen eerst vooral de puzzels en Lego hard, nu is er ook veel vraag naar buitenspeelgoed. Glenn Laatsch van Intertoys in de Haagse MegaStores somt op: 'Glijbanen, fietsen, watertafels, stepjes, skeelers, alles op het gebied van buitenspeelgoed wordt veel verkocht.'

Laatsch denkt dat naast het mooie weer ook het coronavirus een grote rol speelt bij de gestegen vraag naar buitenspeelgoed. 'Iedereen is natuurlijk thuis, ook de kinderen. Je kunt dan spelen in je tuin en kinderen mogen ook op straat spelen. En dat merken wij dan ook aan het soort speelgoed dat verkocht wordt.'

LEES OOK: Rijswijkse kinderen gehuldigd na alternatieve avondvierdaagse: 'Ik ben kapot'