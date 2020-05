Zorgen over oplopende armoede door corona: 'Vijftig gezinnen er bij'

Eerder meldde het Nibud al dat een vijfde van de Nederlanders door de coronacrisis een inkomstenterugval ervaart. Het gaat vooral om jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Michael uit Zoetermeer is een van de nieuwe werklozen. Hij werkte net als uitzendkracht op Schiphol op de bagageafhandeling. 'Mijn contract werd niet verlengd. Door de coronacrisis moesten alle uitzendkrachten eruit. Dus dan ben je werkloos.'

Hij maakt gebruik van voedselpakketten die worden uitgedeeld door Trijntje Aarden en haar man. Al 16 jaar deelt het stel in Zoetermeer eten uit aan gezinnen die dat nodig hebben. Sinds 2019 zijn ze een stichting, Stichting Oosterfaantje. 'Het wachten is zo lang. Als ik nu naar de gemeente ga voor hulp, krijg ik pas over twee weken een belafspraak. Maar wat doe ik in die twee weken? Zo komen de mensen hier.' Naast het uitdelen van voedselpakketten maakt Aarden nu veel meer maaltijden dan voor de coronacrisis. 'We hebben vandaag 100 zuurkool en 140 bami. Voor corona was dat 20 tot 25, alleen op de woensdag. En nu is het drie keer per week.'

De NOS ging langs bij Trijntje Aarden:

Seinen op rood

'Een eerste inventarisatie leert dat de vraag naar non-food, zoals leermiddelen en kleding, licht toeneemt,' zegt Teije Brandsma van het armoedefonds, waar 700 organisaties bij zijn aangesloten, tegen de NOS. 'De vraag naar voedsel is sterker gegroeid, vooral door mensen die net buiten de criteria van de voedselbank vallen.' Het fonds verwacht komende week met cijfers te komen over de gestegen hulpvraag.

Nadja Jungmann, lector schulden aan de Hogeschool Utrecht, krijgt van verschillende kanten signalen over toenemende armoede en oplopende schulden. 'Hulpverleners die ik spreek maken zich zorgen, vooral over jongvolwassenen en zzp'ers. Bij wijkteams staan alle seinen op rood over toenemende armoede. Dat gaat om mensen die geen eten kunnen betalen, maar er zijn ook zorgen over eenzaamheid en stress.'

Tussen wal en schip

Het steunpakket van de overheid helpt veel mensen, ziet Jungmann. 'Maar het is een pakket op hoofdlijnen, en er zijn altijd mensen die tussen wal en schip vallen. Denk aan de ondernemer met hoge huurlasten die wel een tegemoetkoming krijgt voor zijn personeel, maar z'n eigen salaris inlevert om de vaste lasten te blijven betalen. Of iemand die werkte bij een bedrijf dat failliet is gegaan.'