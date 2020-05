Coronavirus: ADO eert overleden supporters met filmpje

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil, al worden de maatregelen de komende tijd stap voor stap versoepeld. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus stijgt met 18 naar 5440

Kinderopvang heeft forse kritiek op scholen

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt met 23 tot 541

Hulporganisaties maken zich zorgen over de oplopende armoede door de coronacrisis

ADO eert overleden supporters met filmpje

Eigenlijk zou ADO Den Haag op zondag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen moeten spelen, maar door het coronavirus is er een voortijdig einde aan de competitie gekomen. Traditioneel eert de Haagse voetbalclub voorgaand aan de laatste wedstrijd haar supporters die in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Die traditie wil de club in ere willen houden en ADO heeft daar dit jaar een speciaal filmpje voor gemaakt.

Rustige Moederdag volgens veiligheidsregio's

De 25 veiligheidsregio's blikken terug op een rustige Moederdag. In sommige winkelgebieden was het wel druk, maar minder dan op zaterdag en de regels werden goed nageleefd. Ook in de natuurgebieden was het niet druk, op enkele uitzonderingen na. Daar zorgde de drukte echter niet voor problemen, meldt het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van alle veiligheidsregio's.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen zegt: 'Maandag gaan we een nieuwe fase in met de versoepeling van een aantal maatregelen. Zo gaan leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs na twee maanden weer naar school, gaat de kinderopvang weer van start en komen er voor iedereen meer mogelijkheden om buiten te sporten. Ik vertrouw erop dat we als samenleving deze volgende stap aan kunnen en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.'

HTM: meerdere extra trams door toegenomen drukte

De HTM heeft dit weekend een aantal keer extra trams ingezet om de drukte beter te spreiden. Dat vertelt een woordvoerder van de vervoersmaatschappij. 'De algemene indruk was dat het dit weekend iets drukker was dan doordeweeks. Dat had ongetwijfeld te maken met het mooie weer.'

De HTM had iedereen opgeroepen om geen gebruik te maken van de tram of de bus om naar het strand of het park te gaan, zodat mensen in de vitale beroepen veilig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Niet iedereen hield zich hier aan, maar de HTM was hier op voorbereid. 'Voor dit soort momenten hebben we extra trams achter de hand. Als het te druk wordt en passagiers kunnen niet genoeg afstand van elkaar houden, dan zetten we een extra tram in om de passagiers te verdelen. Dat is in het weekend een aantal keren gebeurd.'

Minder dan vijfhonderd coronapatiënten op Nederlandse ic's

Op de Nederlandse intensive care afdelingen liggen sinds zondag minder dan vijfhonderd mensen met corona. Dat blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu 492 patiënten op een ic in Nederland, dit zijn er 34 minder dan zaterdag. Daarnaast verblijven er vijftien Nederlanders in Duitse ziekenhuizen. Dit aantal is gelijk aan zaterdag.

Verschillende landen versoepelen lockdown

In diverse Europese landen worden de coronamaatregelen maandag versoepeld. Zo gaan in Nederland de basisscholen weer fysiek lesgeven en mogen in België alle winkels weer open na bijna twee maanden gesloten te zijn geweest. Ook mogen de Belgen weer bezoek ontvangen, maar mensen moeten goed nadenken wie ze willen ontvangen, want ze mogen vier mensen kiezen en dat zijn de enigen die op bezoek mogen komen. Ook mogen die vier mensen nergens anders op bezoek gaan.

In Duitsland is de situatie onoverzichtelijk, omdat de deelstaten hun eigen beleid mogen bepalen. In de meeste deelstaten die aan Nederland grenzen gaan winkels open en mogen ook de grote cafés en restaurants weer publiek ontvangen. Kleine kroegen blijven hier nog wel dicht. De Britse regering begint maandag met de uitvoering van het plan om de lockdown te versoepelen en de economie weer los te trekken. Veel ondernemingen zoals de horeca lijken echter nog lang niet open te kunnen.

Aantal doden stijgt met 18

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus, is gestegen met 18 en staat nu op 5440. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 22. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven aan het RIVM.

Kinderopvang-voorzitter heeft flinke kritiek op scholen

Voorzitter Felix Rottenberg van de Branchevereniging Kinderopvang vindt dat scholen veel te weinig hebben overlegd over de heropening van het basisonderwijs. Maandag mogen kinderen weer naar school en naar de kinderopvang, maar scholen hebben de manier waarop de heropening gaat, volgens Rottenberg niet kortgesloten met de kinderopvangorganisatie. Daardoor ontstaan grote problemen. In het tv-programma OP1 noemde hij Delft als een van de steden waar het mis is gegaan. 'Maar we gaan het oplossen. De kinderopvang blinkt uit in organiseren', aldus Rottenberg op NOS.nl.

De haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer hekelt de opstelling van Felix Rottenberg. In een artikel op LinkedIn schrijft hij dat 'deze jij-bak met deze toon' hem niets bevalt. Het doen volgens hem ' volstrekt geen recht aan de grote inspanning van kinderopvang en scholen SAMEN in deze bizarre tijd.'

Zorgen over oplopende armoede door corona

Hulporganisaties maken zich zorgen over de oplopende armoede door de coronacrisis. Zij zien de vraag naar hulp, waaronder voedselpakketten, toenemen. Bij stichting Oosterfaantje in Zoetermeer hebben ze het erg druk. Ze delen voedselpakketten en maaltijden uit. 'Vanaf februari hebben we er vijftig gezinnen bij gekregen. Een taxichauffeur, een nagelstyliste, een pedicure, een kapster', zegt Trijntje Aarden.

Sport- en speelgoedzaken druk bezocht

Buitenspeelgoed en inline skates gaan op dit moment als warme broodjes over de toonbank. Dat merken sportzaken en speelgoedwinkels. 'Mensen willen in beweging blijven. We verkopen nu vijf keer zoveel inline skates als normaal.'