Coronavirus: Forse kritiek kinderopvang op scholen bij heropening

Het aantal doden door het virus is gestegen met 63 naar 5422

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt met 23 tot 541

Hulporganisaties maken zich zorgen over de oplopende armoede door de coronacrisis

Voorzitter Felix Rottenberg van de Branchevereniging Kinderopvang vindt dat scholen veel te weinig hebben overlegd over de heropening van het basisonderwijs. Maandag mogen kinderen weer naar school en naar de kinderopvang, maar scholen hebben de manier waarop de heropening gaat, volgens Rottenberg niet kortgesloten met de kinderopvangorganisatie. Daardoor ontstaan grote problemen. In het tv-programma OP1 noemde hij Delft als een van de steden waar het mis is gegaan. 'Maar we gaan het oplossen. De kinderopvang blinkt uit in organiseren', aldus Rottenberg op NOS.nl.

Zorgen over oplopende armoede door corona

Hulporganisaties maken zich zorgen over de oplopende armoede door de coronacrisis. Zij zien de vraag naar hulp, waaronder voedselpakketten, toenemen. Bij stichting Oosterfaantje in Zoetermeer hebben ze het erg druk. Ze delen voedselpakketten en maaltijden uit. 'Vanaf februari hebben we er vijftig gezinnen bij gekregen. Een taxichauffeur, een nagelstyliste, een pedicure, een kapster', zegt Trijntje Aarden.

Sport- en speelgoedzaken druk bezocht

Buitenspeelgoed en inline skates gaan op dit moment als warme broodjes over de toonbank. Dat merken sportzaken en speelgoedwinkels. 'Mensen willen in beweging blijven. We verkopen nu vijf keer zoveel inline skates als normaal.'