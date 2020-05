Brand in Haagse studentenflat uit; flat wel volledig ontruimd

In Den Haag heeft aan het Rijswijkseplein brand gewoed in studentenflat De Struyck. De brandweer sprak van een 'zeer grote brand'. Volgens een woordvoerder ging aan de brand een explosie vooraf in een van de appartementen.

In de flat zat een aantal mensen vast in hun appartement omdat de vluchtwegen vol rook staan. De brandweer heeft iedereen uit het gebouw gehaald. De brand woedde in een appartement op de zestiende verdieping.

Volgens de brandweer zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Zeven anderen zijn behandeld in een ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Veel hulpdiensten

Er werden veel hulpdiensten gealarmeerd voor het bestrijden van de brand. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De brand werd bestreden door de korpsen van Den Haag, Rijswijk met ondersteuning Wassenaar en Wateringen.

De woordvoerder van de brandweer roept mensen met klem op om het Rijswijkseplein in Den Haag te mijden. Het plein is volledig afgesloten voor de hulpdiensten. Auto's en OV kunnen er niet overheen. HTM paste de dienstregeling aan, maar die werd later weer hersteld.

Flat volledig ontruimd

Studentenflat De Struyck is door de brandweer volledig ontruimd. Het is volgens de woordvoerder nog onduidelijk wanneer mensen weer naar hun appartement terugkunnen. Op dit moment wordt er nageblust en worden de appartementen gecontroleerd om te kijken of er geen giftige dampen hangen.

Bewoners van het flatgebouw zeggen dat er problemen waren met het brandalarm.

De Universiteit Leiden heeft het nummer 071-5271132 opengesteld voor getroffen bewoners. De onderwijsinstelling belooft te proberen de getroffen studenten zo goed mogelijk te helpen.