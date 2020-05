Geen brandalarm in studentenflat: 'Ik zag op Facebook dat er brand was'

De brandweer zette direct groot in toen de melding van de brand binnenkwam. De brand zorgde voor veel rook in de gangen en verschillende bewoners moesten door de brandweer uit hun appartement worden gehaald. Drie studenten zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Zeven anderen zijn behandeld in een ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

'Ik was net wakker en zag op Facebook van de brand. Toen heb ik me meteen aangekleed en ben naar buiten gegaan', zegt een van de bewoners die op het Rijswijkseplein staat te kijken naar de enorme hoeveelheid hulpdiensten. 'Er werd agressief op de deur geklopt', zegt een ander. 'Dat was de brandweer die zei dat we naar buiten moesten. Een brandalarm was wel handig geweest.' Na een korte pauze voegt ze eraan toe dat dat misschien een verbeterpuntje is.

Staedion bevestigt het ontbreken van een centraal alarm

Woordvoerder Willem van de Ven van Staedion bevestigt dat er geen centraal brandalarm in de flat aanwezig is. 'De appartementen zijn aparte woonunits', geeft hij hiervoor als verklaring. De flat heeft twintig appartementen per gang en in het midden staat een branddeur. Ook de deuren van de appartementen zijn brandwerend uitgevoerd, zegt een voormalig bewoner. Of er na de brand wel een andere brandmeldinstallatie komt kan Staedion niet zeggen. 'Maar zo'n voorval is altijd reden om weer eens goed te kijken hoe zaken zijn geregeld.'

Staedion weet nog niet hoeveel studenten dakloos zijn geworden na de brand op de zestiende verdieping. 'Dat zijn we in kaart aan het brengen, maar we gaan hen samen met de gemeente opvangen', aldus de woordvoerder. De Universiteit Leiden heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar gedupeerde studenten heen kunnen bellen. De universiteit zegt deze studenten ook te willen helpen.