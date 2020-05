Prins Harry deelt video over Haagse Invictus Games: ‘Nieuwe datum op komst’

Prins Harry komt met videoboodschap over afgelaste Invictus Games | foto: still uit video

Normaal gesproken zou dit weekend het startsignaal voor de Invictus Games in Den Haag zijn gegeven, maar door de uitbraak van het coronavirus is het evenement gecanceld. In een videoboodschap staat initiatiefnemer Prins Harry stil bij de afgelasting van het evenement en komt hij met nieuws. ‘De nieuwe datum zal snel bekend gemaakt worden.’

‘Dit weekend zouden wij ook samenkomen in Nederland om de Invictus Games 2020 in te luiden. Iedereens leven is sinds mijn laatste bezoek aan Den Haag drastisch veranderd. De organisatie van het evenement heeft ontzettend zijn best gedaan om het evenement aan te passen aan de situatie. Ze zijn nu heel druk met plannen voor volgend jaar. De nieuwe datum zal heel snel bekend gemaakt worden’, vertelt Prins Harry in zijn digitale speech.

‘Hoewel we niet samen kunnen zijn, ben ik blij dat er voor deze week tal van virtuele activiteiten gepland staan', vervolgt de prins. 'Ik moedig jullie allemaal aan om mee te doen als dat lukt. Je weet maar nooit, het kan leuk zijn en een aangename verandering. Blijf deze week veilig terwijl wij Den Haag naar jullie toe brengen.’

Beschermheer

De Britse prins Harry is de initiatiefnemer en beschermheer van de Invictus Games, een sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. In 2014 werd het voor het eerst georganiseerd in Londen. Vijfhonderd deelnemers uit negentien landen zouden er mee doen. In totaal worden er tien sporten beoefend: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, JLR Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen. Bij de Invictus Games gaat het niet om winnen. Door de kracht van sport te gebruiken, wordt herstel gestimuleerd en revalidatie ondersteund.

