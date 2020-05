Leiden Marathon nu online: 'Er wordt toch een wij-gevoel mee gecreëerd'

Het is zondagochtend 10 uur. Normaal start in de Leidse Breestraat op dit tijdstip de halve marathon, maar nu rijden er alleen wat fietsers door de bekende winkelstraat. Wie er ook is, is Tjeerd Scheffer. De organisator van de Leiden Marathon staat er wat verloren bij. 'Het is heel onwerkelijk. Op dit moment zouden er vijf- tot zesduizend man hier in het startvak staan. We hebben ons er wel bij neergelegd maar het blijft een gekke dag. Toch begrijpen we het natuurlijk wel dat het evenement niet door kon gaan. Eerst moet dat coronavirus de wereld uit.'

Duizenden hardlopers hadden hier aan de start van de Leiden Marathon moeten staan. | Foto: Omroep West

Geen Leiden Marathon dus of eigenlijk toch wel. Want vandaag gaat wel de Online Leiden Marathon van start. Scheffer: 'We hebben een speciale app laten ontwikkelen waarop je je als deelnemer van de Online Leiden Marathon kan aanmelden. Deze app houdt als je gaat lopen je tijd bij. Tot en met 31 mei kun je dan meedoen op een parcours dat je zelf kiest. Je kunt dus ook meedoen als je bijvoorbeeld in Friesland woont.'

Link doorsturen

Maurice Zondag woont niet in Friesland maar gewoon in Leiden. Hij heeft de app gedownload en gaat direct zijn Online Leiden Marathon lopen. Bijzonder, helemaal omdat het voor Maurice de eerste wedstrijdloop is waar hij aan meedoet. Maurice: 'Ik had natuurlijk liever met duizenden mensen vandaag aan de start van de echte Leiden Marathon gestaan, maar het is natuurlijk fantastisch dat het nu op deze manier kan.'

Met startnummer 1794 begint hij aan de 10 kilometer van de online marathon. En hoewel hij alleen loopt, voelt dat toch niet helemaal zo voor hem. 'Het gevoel dat je samenloopt wordt toch wel een beetje gecreëerd door deze app. Je hebt een link die je kunt doorsturen naar vrienden en andere mensen die je supporten. Er is een Facebookgroep. Zo wordt toch een beetje het 'wij-gevoel' gecreëerd en dat is heel tof.'

'Voelt supergoed'

Maurice loopt zijn tien kilometer in 1 uur, 26 minuten en 40 seconden. En daar is hij dik tevreden mee. Want het ging hem niet om de tijd. Dat hij de 10 kilometer heeft uitgelopen, daar ging het om. 'En dat voelt supergoed', aldus Maurice.

