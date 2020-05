Coronavirus: 'Het was vandaag weer zoals het hoort te zijn'

De belangrijkste punten op dit moment:

Aantal overledenen is gestegen met 16

Basisscholen gaan weer van start

Kappers, pedicures en andere contactberoepen weer aan de slag

Proef met bezoekregeling van start in 25 verpleeghuizen

Volwassenen mogen weer in georganiseerd verband sporten

Even kletsen, maar om vijf over negen aan de eerste rekenles

'Het was leuk, het was fijn, het was gezellig. Het was gewoon weer zoals het hoort te zijn', zegt juf Petra Westra van de Oranje Nassauschool in Rijnsburg. Vandaag zag ze een deel van de kinderen van groep 8 weer. 'We hebben aan het begin met elkaar gesproken over hoe het is gegaan en wat ze hebben gemist. We hebben een envelopje gemaakt voor de kinderen die morgen naar school komen, want die zien elkaar natuurlijk niet. En om vijf over negen was ik klaar voor de eerste rekenles. Toen zijn we maar gewoon begonnen.'

De kinderen waren goed geinstrueerd over de coronamaatregelen. 'Ik bleef vooraan in de klas. De kinderen konden de klas in lopen. Heel soms kwamen we elkaar bijna tegen. Dan deden we snel een stap naar achteren met een gebaar van 'ga jij maar eerst.' Dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb echt weer zin in morgen', zegt Petra.

Er wordt weer geknutseld op de buitenschoolse opvang

Ook de buitenschoolse opvang is weer open voor alle kinderen, niet meer alleen voor kinderen van ouders met vitale beroepen. 'Het is fijn. Het is wel anders door alle maatregelen en voorschriften waar we ons aan moeten houden, maar het loopt eigenlijk vlekkeloos', zegt Nathalie Grashuis van Bso 2Giraffen in Den Haag. 'We hebben een wandelroute gemaakt, we hebben de ouders duidelijk gemaakt hoe het gaat met halen en brengen. En we hebben dagelijks veel meer schoonmaakwerk.'

Opstarten reguliere zorg gaat 'niet zo soepel'

Nu het aantal coronapatiënten daalt, willen ziekenhuizen de reguliere zorg weer opstarten, maar dat gaat volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 'nog niet zo soepel'. Dat komt onder meer doordat ziekenhuizen mensen en apparaten uit andere afdelingen hebben gehaald om op de ic's in te zetten. Operatie- en verkoeverkamers werden in alle haast omgebouwd tot intensive cares. Het kost tijd om alles opnieuw in te richten en alle operaties weer in te plannen. Bovendien moeten verpleegafdelingen klaar zijn voor de opvang van andere patiënten. Op de ic's liggen momenteel ongeveer 400 mensen met andere aandoeningen dan corona, bijna de helft van het aantal ic-patiënten voor de uitbraak.

Voor de komende weken is het belangrijk hoe snel of hoe langzaam het coronavirus zich verspreidt. Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus was de afgelopen weken 0,9, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Bij een getal onder de 1 verspreidt het coronavirus zich nog wel, maar is de uitbraak beheersbaar. De uitbraak kan uitdoven. Als het getal boven de 1 komt, neemt de verspreiding weer toe, en dat risico ontstaat nu. Gommers: 'We weten dat het reproductiegetal bij eenversoepeling met 0,2 stijgt. Daarom hopen we dat het getal verder afneemt nu het aantal patiënten omlaaggaat. Dan kun je fluctuaties van 0,2 opvangen. Dat moeten we de komende weken zien.'

Problemen bij reserveren theorie-examens CBR

Op de eerste dag dat mensen hun theorie-examen aan kunnen vragen lag de site er van het CBR regelmatig uit. Dit kwam doordat de website van het CBR werd overbelast door automatische aanvragen met behulp van bot-software. Door de problemen konden minder mensen hun examen reserveren dan gepland. Om 14.00 uur waren er volgens een woordvoerder van het CBR 8500 reserveringen geboekt.

Het CBR gaat woensdag weer beginnen met het afnemen van theorie-examens. Vanaf maandag kunnen mensen weer reserveren. Veel aanvragen werden gedaan met behulp van automatische software, waardoor de website overbelast raakte en minder goed bereikbaar was. 'Die bots worden ingezet door partijen die op grote schaal examens bij ons inkopen', legt een woordvoerder van het CBR uit. 'Ze bieden die examens online voor meer geld aan. Dit is niet verboden. Wel waarschuwen wij kandidaten dat zij gewoon rechtstreeks bij ons moeten reserveren.'

Minder dan 500 coronapatiënten op de intensive care

Op de intensive cares liggen nog 498 mensen met het coronavirus. Dat zijn er negen minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 'Een beperkte daling, maar dit past binnen de normale schommelingen. Voor het eerst zitten we onder de 500. Een paar dagen later dan gedacht, maar toch is het een belangrijke stap vooruit', zegt Bas Leerink, hoofd van het coördinatiecentrum.

Van de coronapatiënten liggen er 483 op Nederlandse ic's, negen minder dan een dag eerder. Op intensive cares in Duitsland verblijven nog altijd vijftien Nederlandse coronapatiënten, evenveel als op zaterdag en zondag.

Stadsdeelkantoren Den Haag tien zaterdagen open

Om inwoners meer kans te geven een afspraak te maken gaan de stadsdeelkantoren Centrum en Escamp de komende tien weken op zaterdag open. Door de coronacrisis mogen er minder mensen tegelijk in een ruimte zijn, waardoor de gemeente minder afspraken in kan plannen om paspoorten, ID-bewijzen of rijbewijzen af te halen.

Om inwoners tegemoet te komen gaan de stadsdeelkantoren de komende tien zaterdagen open. De eerste vijf zaterdagen zal het kantoor Escamp open zijn van 9.00 tot 12.00 uur en de vijf zaterdagen erna is het stadsdeelkantoor Centrum open.

Kinderdagverblijf draait weer op volle toeren

Ook de kinderdagverblijven hebben maandag hun deuren weer mogen openen. Bij De Kindervlinder in Oegstgeest draaien ze meteen weer op volle toeren. 'We zitten nu ongeveer op negentig procent. In de periode dat we alleen kinderen van ouders met vitale beroepen mochten ontvangen, was dat twee procent.'

Bij De Kindervlinder zijn ook de nodige maatregelen genomen om alles volgens de richtlijnen te laten verlopen. Kinderen en hun ouders moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren en de allerkleinsten worden niet meer direct overgedragen aan de medewerkers van het kinderdagverblijf. Daar is iets handigs voor bedacht.

Dodental coronavirus stijgt met 16

Het aantal overleden coronapatiënten is met 16 toegenomen. Volgens de officiële registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn nu 5456 Nederlanders aan het virus gestorven. Van deze patiënten stond vast dat ze waren besmet.

Het RIVM kreeg 36 meldingen uit het land binnen over nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 11.343 Nederlanders zo ziek geworden van het coronavirus dat behandeling in het ziekenhuis nodig was.

Kinderen zitten weer in de klas

Blijdschap, spanning en opluchting. Dat waren maandagochtend de gevoelens op het schoolplein van basisschool De Horizon in Katwijk. Ouders moesten hun kinderen afzetten bij een roodwit lint en konden de school niet in. Met behulp van gele lijnen zijn looproutes aangegeven. Lees hier het verslag van vanochtend.

Op basisschool De Horizon in Katwijk wordt in de bovenbouw anderhalve meter afstand gehouden tussen leerling en leraar. Dat is bij de kleuterklassen vrijwel onmogelijk. Kleuterjuf Hilda Mafait vertelt erover: 'In de onderbouw is het lastiger. Kleuters willen met elkaar spelen en ook aan de lerares dingen vragen. Dus die vergeten die anderhalve meter. Dus dat werkt niet zo bij kleuters. We laten daarom die anderhalve meter bij kleuters een beetje varen.'

Kapperszaak weer open: 'Het gas erop, we hebben er zin in'

Kapperszaak La Joy is om middernacht open gegaan voor de eerste knipbeurt in weken. Het gas erop, we hebben er zin in', zegt eigenaar Wilger van der Laan tegen Omroep West. En het is druk bij de Haagse kapper. 'Het is waanzin. We zitten al tot juni vol.' Lees hier het hele verhaal.

Basisscholen gaan weer van start

Na bijna twee maanden thuis gaan veel kinderen maandag weer naar school. Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan vanaf maandag weer volledig naar school. Op reguliere basisscholen gaan scholieren voor de helft van de tijd. Scholen mogen zelf weten hoe ze dat invullen. De meesten kiezen voor halve klassen, die de hele dag naar school gaan. Niet elke school gaat al op maandag open. Sommige schoolbesturen zeggen dat ze langer nodig hebben om hun gebouwen in te richten voor de lessen.

Kappers, pedicures en andere contactberoepen weer aan de slag

Kappers en andere contactberoepen zoals pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten mogen vanaf maandag weer aan het werk. Voorwaarde is wel dat ze alleen klanten zonder coronaklachten helpen.

Personeel mag mondkapjes dragen, maar dat hoeft niet. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij vooraf met de klant wordt besproken of het bezoek een risico oplevert.

Proef met bezoekregeling van start in 25 verpleeghuizen

In 25 verpleeghuizen begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Door het voorzichtig te proberen wordt gekeken op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Het is een eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling. In deze verpleeghuislocaties kan één vaste bezoeker onder strikte voorwaarden een bewoner bezoeken.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag één verpleeghuis per GGD-regio de deuren mag openen. Er worden eisen gesteld aan de hygiëne en de bezoeker moet op 1,5 meter afstand blijven van de bewoner.

Corendon wil vakantiegangers testen voor vertrek

Reisorganisatie Corendon wil toeristen voor vertrek op vakantie laten testen op corona. Op die manier zouden de vakantiegangers op hun vakantieverblijf geen anderhalve meter afstand hoeven houden. Topman Steven van der Heijden lanceerde het plan zondag in het radioprogramma Dit is de Dag, en gaf aan voor dit plan honderdduizenden coronatests nodig te hebben.

De Europese Commissie werkt nog aan een plan om deze zomer vakantie in een ander EU-land mogelijk te maken. Corendon denkt op deze manier vanaf eind juli weer all-inclusive reizen aan te kunnen bieden. 'Vakantie in een resort en anderhalve meter afstand houden past niet bij elkaar. Maar als je mensen in een hotel zet van wie je zeker weet dat ze niet besmet zijn, dan kan het wel', zo legt hij uit. 'We kunnen dit in Turkije doen, maar ook op Sicilië en Sardinië. We zijn al met de lokale overheden in gesprek.'

ADO eert overleden supporters met filmpje

Eigenlijk zou ADO Den Haag op zondag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen moeten spelen, maar door het coronavirus is er een voortijdig einde aan de competitie gekomen. Traditioneel eert de Haagse voetbalclub voorgaand aan de laatste wedstrijd haar supporters die in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Die traditie wil de club in ere willen houden en ADO heeft daar dit jaar een speciaal filmpje voor gemaakt.