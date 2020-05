Coronavirus: dodental stijgt met 16, 36 nieuwe ziekenhuisopnames

De belangrijkste punten op dit moment:

Basisscholen gaan weer van start

Kappers, pedicures en andere contactberoepen weer aan de slag

Proef met bezoekregeling van start in 25 verpleeghuizen

Volwassenen mogen weer in georganiseerd verband sporten

Dodental coronavirus stijgt met 16

Het aantal overleden coronapatiënten is met 16 toegenomen. Volgens de officiële registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn nu 5456 Nederlanders aan het virus gestorven. Van deze patiënten stond vast dat ze waren besmet.

Het RIVM kreeg 36 meldingen uit het land binnen over nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 11.343 Nederlanders zo ziek geworden van het coronavirus dat behandeling in het ziekenhuis nodig was.

Kinderen zitten weer in de klas

Blijdschap, spanning en opluchting. Dat waren maandagochtend de gevoelens op het schoolplein van basisschool De Horizon in Katwijk. Ouders moesten hun kinderen afzetten bij een roodwit lint en konden de school niet in. Met behulp van gele lijnen zijn looproutes aangegeven. Lees hier het verslag van vanochtend.

Op basisschool De Horizon in Katwijk wordt in de bovenbouw anderhalve meter afstand gehouden tussen leerling en leraar. Dat is bij de kleuterklassen vrijwel onmogelijk. Kleuterjuf Hilda Mafait vertelt erover: 'In de onderbouw is het lastiger. Kleuters willen met elkaar spelen en ook aan de lerares dingen vragen. Dus die vergeten die anderhalve meter. Dus dat werkt niet zo bij kleuters. We laten daarom die anderhalve meter bij kleuters een beetje varen.'

Kapperszaak weer open: 'Het gas erop, we hebben er zin in'

Kapperszaak La Joy is om middernacht open gegaan voor de eerste knipbeurt in weken. Het gas erop, we hebben er zin in', zegt eigenaar Wilger van der Laan tegen Omroep West. En het is druk bij de Haagse kapper. 'Het is waanzin. We zitten al tot juni vol.' Lees hier het hele verhaal.

Basisscholen gaan weer van start

Na bijna twee maanden thuis gaan veel kinderen maandag weer naar school. Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan vanaf maandag weer volledig naar school. Op reguliere basisscholen gaan scholieren voor de helft van de tijd. Scholen mogen zelf weten hoe ze dat invullen. De meesten kiezen voor halve klassen, die de hele dag naar school gaan. Niet elke school gaat al op maandag open. Sommige schoolbesturen zeggen dat ze langer nodig hebben om hun gebouwen in te richten voor de lessen.

Kappers, pedicures en andere contactberoepen weer aan de slag

Kappers en andere contactberoepen zoals pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten mogen vanaf maandag weer aan het werk. Voorwaarde is wel dat ze alleen klanten zonder coronaklachten helpen.

Personeel mag mondkapjes dragen, maar dat hoeft niet. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij vooraf met de klant wordt besproken of het bezoek een risico oplevert.

Proef met bezoekregeling van start in 25 verpleeghuizen

In 25 verpleeghuizen begint maandag een proef waarbij ouderen weer bezoek ontvangen. Door het voorzichtig te proberen wordt gekeken op welke manier het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Het is een eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling. In deze verpleeghuislocaties kan één vaste bezoeker onder strikte voorwaarden een bewoner bezoeken.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag één verpleeghuis per GGD-regio de deuren mag openen. Er worden eisen gesteld aan de hygiëne en de bezoeker moet op 1,5 meter afstand blijven van de bewoner.

Corendon wil vakantiegangers testen voor vertrek

Reisorganisatie Corendon wil toeristen voor vertrek op vakantie laten testen op corona. Op die manier zouden de vakantiegangers op hun vakantieverblijf geen anderhalve meter afstand hoeven houden. Topman Steven van der Heijden lanceerde het plan zondag in het radioprogramma Dit is de Dag, en gaf aan voor dit plan honderdduizenden coronatests nodig te hebben.

De Europese Commissie werkt nog aan een plan om deze zomer vakantie in een ander EU-land mogelijk te maken. Corendon denkt op deze manier vanaf eind juli weer all-inclusive reizen aan te kunnen bieden. 'Vakantie in een resort en anderhalve meter afstand houden past niet bij elkaar. Maar als je mensen in een hotel zet van wie je zeker weet dat ze niet besmet zijn, dan kan het wel', zo legt hij uit. 'We kunnen dit in Turkije doen, maar ook op Sicilië en Sardinië. We zijn al met de lokale overheden in gesprek.'

ADO eert overleden supporters met filmpje

Eigenlijk zou ADO Den Haag op zondag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen moeten spelen, maar door het coronavirus is er een voortijdig einde aan de competitie gekomen. Traditioneel eert de Haagse voetbalclub voorgaand aan de laatste wedstrijd haar supporters die in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Die traditie wil de club in ere willen houden en ADO heeft daar dit jaar een speciaal filmpje voor gemaakt.