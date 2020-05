Kapperszaak om middernacht weer open: 'Het gas erop, we hebben er zin in'

Om middernacht stond de eerste klant al voor de deur bij kapsalon La Joy in Den Haag. Op afspraak en met een gezondheidscheck vooraf. 'Het gas erop, we hebben er zin in', zegt eigenaar Wilger van der Laan tegen Omroep West.

Maandag mogen contactberoepen zoals kappers, pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten weer aan het werk. Als ludieke actie knipte Van der Laan een vaste klant om middernacht, om te vieren dat ze weer open zijn. En dat mensen behoefte hebben aan de kapper is te merken. Van der Laan wordt om 06.30 uur al gebeld voor een afspraak. 'Het is waanzin. De telefoon staat roodgloeiend. Tot half juni zitten we al vol.'

Voorwaarde om open te gaan is wel dat de ondernemers die opengaan geen mensen met coronaklachten mogen helpen. 'Alles is op afspraak en bij de deur wordt naar de gezondheid gevraagd', zegt Van der Laan.

Maatregelen

De zaak in de Aert van der Goesstraat is 7 dagen in de week open van 08.00 tot 21.00 en de kappers werken in shifts. 'Normaal is er ruimte voor 10 kappers en 10 klanten. Nu is dat 5 kappers en 5 klanten', aldus Van der Laan. 'Verder zijn er onder andere schotten geplaatst bij de receptie en tussen de wasbakken, worden wegwerphandschoenen en plastic schorten gebruikt, is er geen lectuurbak, zijn er kartonnen wegwerpbekertjes en staat een meisje de hele dag te poetsen.'

Ook gaat iedereen mondkapjes gebruiken, terwijl dat geen verplichte voorwaarde is. 'Alleen al voor de psychologische waarde. We laten zien dat we er mee bezig zijn', vertelt de Haagse kapper.

Vlees aan de botten

Het is druk de komende weken in de kapperszaak. Een kans om iets van de verliezen van de afgelopen 7,5 week goed te maken. 'Je maakt het niet meer goed, maar het is nu wel de kans om wat vlees aan de botten te krijgen', aldus de ondernemer.

'Als we dicht moesten blijven, had ik het tot juli volgehouden', gaat Van der Laan verder. 'Ik had een spaarpotje en daardoor heb ik kunnen overleven. Maar dat houd je kort vol.'

Gas bijgeven

Nu is het zeven dagen in de week volle bak. Ook op zondagen en bijvoorbeeld Hemelvaart. 'Even gas bijgeven. Iedereen wil er weer normaal uitzien. Maar de bezoekjes moeten niet te lang. We moeten alles netjes regelen.'