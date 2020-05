Scholen weer open, gevoel op het schoolplein: blijdschap, spanning en opluchting

Het is 08.15 uur als de school weer voor het eerst in weken de deuren opent voor alle leerlingen. 'De kinderen hebben een kwartier de tijd om de school in te komen, zodat er goed gespreid kan worden', vertelt directeur Herbert van Elteren. Op het schoolplein hangt een roodwit lint. Het toont de scheidslijn van tot waar ouders mogen komen. Eenmaal voorbij het lint moeten de leerlingen zelf het gebouw in lopen.

Ouders nemen afscheid bij een roodwit lint | Foto: Omroep West

Het is voor veel kinderen toch spannend. Zo nu en dan vloeien er tranen. Maar het is ook weer leuk om de juf of meester en vriendinnen te zien. 'Het is weer leuk om dingetjes te leren', zegt Chloë. 'Mama was best een leuke juffrouw, maar ik ben blij om de juf weer te zien.'

Maatregelen

In de school en op het schoolplein zijn gele lijnen. Die geven de looprichtingen aan. 'Het is wat de ouders en leerlingen van ons verwachten. Dat je looproutes aangeeft. De scheiding van links en rechts en in- en uitkomend verkeer', zegt Van Elteren. Deze maandagochtend gaat het goed. Ouders en leerlingen houden zich aan de looplijnen.

Naast de looplijnen en het roodwitte lint heeft de school meer maatregelen genomen. 'Alle sanitaire maatregelen zijn genomen, na het ochtendblok én het middagblok worden de tafels en stoelen schoongemaakt en tussen de middag komt de schoonmaakploeg een keer extra om de hele school schoon te maken.'

Opluchting

De Katwijkse school heeft er voor gekozen om de kinderen elke dag halve dagen naar school te laten komen. 'Dat betekent dat de kinderen elke dag les krijgen en elke dag door ons gezien worden. En dat vind ik belangrijk', zegt de directeur.

Naast het enthousiasme en de spanning bij leerling heerst er ook opluchting op het schoolplein. Ouders zijn blij dat hun kinderen weer naar school kunnen. 'Het is de eerste keer weer gedag zeggen. Het voelt heel goed. Het was tijd dat ze weer naar school gingen. Voor mij en voor de kinderen', vertelt de moeder van Chloë.

'We zijn er allemaal aan toe'

Een andere geeft moeder geeft aan dat ze blij is. 'Acht weken lang met de jongens thuis is toch best lang.' Directeur van Elteren begrijpt dat. 'Ik vond het een hele zware belasting voor de ouders thuis wat er de afgelopen vijf weken is gevraagd. Thuiswerken, kinderen thuis en dan ook nog lesgeven. En als traktatie nog twee weken vakantie erachteraan. Het was een zware tijd.'

Die tijd verandert nu voor een deel. 'Ik kijk er niet tegenop, maar ik kijk er naar uit. Want Ik denk dat we er allemaal aan toe zijn', aldus Van Elteren.