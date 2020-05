Voetbaltrainer Aad de Mos stond jarenlang voor de klas in de Schilderswijk

'Ik begon in klas vier', weet De Mos nog. 'Het was toen nog niet met groep twee en zo. Maar de meeste jaren heb ik de hoogste klas gehad; klas zes. Ik had het als leraar aardig voor elkaar. Ik had goed contact met de ouders. Ook omdat ik al bekend was door de voetballerij. Toen had je nog vier Haagse kranten en daar werd dan geschreven over mijn trainerscarrière bij De Valkeniers en RVC. De ouders kenden mij al uit het voetbal. '

'Ik kende ook goed mijn pappenheimers', gaat De Mos verder over zijn carrière in het onderwijs. 'Ik was vroeger ook een boefje van de straat. Dus ik had wel goed contact met die kinderen moet ik eerlijk zeggen.'

'Veel plezier voor de klas gestaan'

De Mos had tijdens zijn trainersloopbaan voordeel van zijn baan als docent. 'Je bent gewend om voor een groep te spreken en voor een groep te staan. Je moet ook voor meerdere mensen nadenken. Ze moeten het gezamenlijk doen. Je hebt net als in het voetbal ook in het onderwijs uitblinkers, harde werkers en de middelmaat. Maar je hebt elkaar allemaal nodig. Ik heb altijd met heel veel plezier voor de klas gestaan.'

Soms wordt de Hagenaar nog herinnerd aan zijn tijd voor het schoolbord. 'Als ik met mijn vrouw door de HEMA of Bijenkorf loop in Den Haag. Dan hoor ik nog wel eens op die roltrap 'Hé Mees, hoe is het?'. Dan vervolgen ze: 'Je herkent me misschien niet meer, maar je was veertig jaar geleden mijn meester'.'

Kleinzoon naar de basisschool

Nog steeds volgt De Mos het onderwijs op de voet. 'Mijn schoonzusje is directeur van een basisschool aan de Oosterhesselenstraat in de Haagse wijk Morgenstond. Die stuurde mij zondag nog berichtjes hoe ze het maandag gaan aanpakken.'

Maar ook dichter bij huis breekt er voor De Mos een spannende tijd aan. Kleinzoon Kiet gaat dinsdag voor het eerst naar de basisschool. 'Normaal heb ik op maandag oppasdag. Maar zijn moeder wil hem dus de laatste dag bij hem houden. Ze vindt het een beetje eng dat hij voor het eerst naar de lagere school gaat. Dat is wel leuk, dat het gaat gebeuren.'

Aad de Mos en kleinzoon Kiet | Foto: Aad de Mos

