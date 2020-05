Opnieuw is het zeer droog, wat heeft de noordoostenwind ermee te maken? Huub legt het uit

De laatste tijd waait het veel vaker uit het noordoosten en hebben we weinig regen. Waardoor wordt dat veroorzaakt? We belden met onze Omroep West-weerman Huub Mizee en legden hem deze vraag voor.

'Het klopt dat de wind veel vanuit het noorden en het oosten komt. En dat wordt in grote lijnen veroorzaakt door een hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan', legt Huub uit. 'Het is een combinatie van factoren. De noordoostenwind voert droge lucht vanuit Scandinavië aan. Daar is de lucht altijd droger doordat door de kou er weinig vocht in de lucht is. Dat wordt nu versterkt door het hogedrukgebied waardoor de bewolking oplost. Het regent daardoor minder.'

'De ene keer waait de wind uit het oosten, en dan is het warm zoals in april. De andere keer komt de lucht uit het noorden, de poolstreken en dan heb je hele koude lucht.' Op dit moment hebben te maken met deze koude lucht, maar de komende dagen wordt het weer langzaamaan wat warmer.

Vanaf 1 april nauwelijks geregend

'We zien de laatste jaren steeds vaker een droog voorjaar. Het is nu het derde jaar op rij met weinig neerslag in de lente. Het is zeer droog dit jaar, vanaf 1 april heeft het nauwelijks geregend. En dat is ronduit zorgelijk', voegt Huub toe.

'Nu veel mensen thuis zijn gebruiken we veel meer water, zeker met al dat handen wassen. De kraan kan dan best even dicht als je, je handen inzeept. De droogte is hier nog geen probleem, want we gebruiken rivierwater en in België en Frankrijk heeft het wel geregend. Maar voor de veendijken kan de droogte wel een probleem zijn, die worden extra gecontroleerd', aldus de populaire weerman.

Lees hier het volledige weerbericht van Huub Mizee.

Huub Mizee is zo populair dat hij zijn eigen fanclub heeft. In onderstaande video gaat de weerman bij ze op bezoek.