Drugskoks of slachtoffers mensenhandel? In drugslab Wateringen aangehouden Mexicanen voor de rechter

De drie Mexicanen die vorig jaar werden aangehouden in een laboratorium in Wateringen, omdat ze hier crystal meth zouden produceren, moeten zich maandag verantwoorden voor de rechter. Eerder gaf het drietal aan slachtoffer te zijn van mensenhandel. Ze zouden gedwongen zijn om in de loods te moeten werken.

Op 26 februari 2019 viel de politie het bedrijfspand binnen aan de Schipluidenseweg in Wateringen. De agenten vonden zo'n 350 kilo harddrugs met een geschatte waarde van 80 miljoen euro. Het grootste deel bestond uit methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth.

De harddrug werd in Nederland bekend door veel berichten uit de Verenigde Staten en series zoals Breaking Bad. De ravage die crystal meth de gebruiker aandoet, is schrikbarend. Op internet zijn veel voor- en na foto’s te vinden waarop het desastreuze effect van de drug te zien is.

Wat is crystal meth?

'Crystal meth is niet alleen zeer schadelijk voor het lichaam, maar ook erg verslavend', zei Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut nadat de drugs in Wateringen werd aangetroffen. De werkzame stof - methamfetamine - stimuleert het zenuwstelsel, waardoor gebruikers zich langdurig energiek voelen. Het effect is vergelijkbaar met dat van MDMA (XTC) en cocaïne, maar dan vele malen sterker en langduriger.

Tijdens een eerdere, zogeheten pro forma, zitting gaven de verdachten aan te zijn misleid. Ze dachten in de bouw te gaan werken. Maar volgens de officier van justitie is er geen enkele aanknopingspunt dat er sprake is geweest van mensenhandel en dat er ook geen reden is om dat te onderzoeken.

Zes verdachten

In totaal werden zes verdachten aangehouden. Maandag en dinsdag zullen drie Mexicanen zich moeten verantwoorden voor de rechter. Twee mannen uit de Dominicaanse Republiek en een Rotterdammer komen later voor de rechter. Zij hebben hun paspoort moeten inleveren en mogen hun rechtszaak buiten de gevangenis afwachten.

