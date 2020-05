Martin Stoelinga weg bij Onafhankelijk Delft, 'verder als Groep Stoelinga'

Martin Stoelinga is uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt. Samen met fractiegenoten Jan Peter de Wite en Sylvia Grobben gaat het raadslid door in de nieuwe partij: Groep Stoelinga.

Stoelinga schrijft in een brief aan de gemeenteraad. 'Vanwege de opeenvolgende gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar, heb ik besloten met onmiddellijke ingang de fractie Onafhankelijk Delft te verlaten.'

Stoelinga stond aan de wieg van Onafhankelijk Delft. Hij heeft zijn nieuwe groep het motto 'Hart voor Delft' meegegeven.

Twee zetels voor Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft zat met 5 zetels in de Delftse raad. Raadsleden Jolanda Gaal en Liedewei Timmermans blijven voor die fractie in de raad.

In 2013 kreeg Stoelinga een schadevergoeding van de gemeente Delft van bijna 4 ton. Hij had een schadeclaim ingediend over de zogenoemde gondelaffaire rond mogelijke corruptie van voormalig VVD-wethouder Baljé waarin ook burgemeester Bas Verkerk werd meegesleept.

Toezegging subsidie

De affaire ontstond in mei 2004 toen Baljé in een Italiaans restaurant in Delft dineerde. Daar zou hij restauranteigenaar Salvatore Daga subsidie hebben toegezegd voor de aanschaf van enkele gondels in de Delftse grachten. Toen bleek dat Daga die niet kreeg, liet hij de opnames die hij van het gesprek had gemaakt onder meer zien aan raadslid Martin Stoelinga van toen Leefbaar Delft.

Stoelinga beschuldigde Baljé van corruptie en maakte hoge kosten door de juridische procedure. Baljé bevocht hem tot aan de Hoge Raad toe, met steun van het college en met geld van de gemeente.

Hoge Raad: Voldoende grond

Volgens de Hoge Raad was er voldoende grond voor Stoelinga om zijn beschuldigingen tegen Baljé te mogen uiten. Omdat de gemeente Delft een deel van de proceskosten van Baljé betaalde, werd de gemeente partij in het conflict tussen raadslid Stoelinga en Baljé.