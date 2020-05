Patiënten potten psychische klachten op, GGZ vreest wachtlijsten

Het blijkt dat huisartsen sinds de uitbraak van het coronavirus gemiddeld de helft minder mensen doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel de problemen groeien blijven veel mensen thuis zitten piekeren. 'Mijn spreekuur is leeg, veel mensen denken dat we het te druk voor hen hebben', zegt de Leidse huisarts Margot Weemaes in haar praktijk in Medisch Centrum Roomburgh. 'Maar in onze regio is het juist zo geregeld dat de coronazorg naar andere plekken gaat, niet naar de huisarts. Toch blijven veel mensen met hun psychische klachten thuis. De klachten nemen dan alleen maar toe.'

Leidse huisarts Margot Weemaes | Foto: Omroep West

Naast 'vaste klanten' die nu de zorg mijden, komen door corona ook steeds méér mensen in psychische problemen. 'Bijvoorbeeld patiënten die corona hebben overleefd, of zorgverleners met vaak traumatische ervaringen', zegt Teije Koopmans, directeur van de Stichting Valk in Leiden en specialist in angstbestrijding. 'De vraag naar zorg neemt alleen maar toe.'

'Ga naar de huisarts'

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg dreigen daardoor te groeien tot een stuwmeer van zorgvraag. Daarom zet de ggz alles op alles om iedereen direct te helpen, voordat de problemen de mensen letterlijk boven het hoofd groeien. 'We kunnen beeldbellen, en nu ook weer gewoon een afspraak maken', aldus Koopmans. Daarom zijn oproep: 'Ga naar de huisarts, anders wordt het probleem aan alle kanten alleen maar groter.'