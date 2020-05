Heftruck zet fitnessapparaten buiten: 'Dit is een noodgreep'

'Zelfs als het regent,' zegt Ton van der Heide, mede-eigenaar van Highline. 'Een wielrenner traint toch ook als het sneeuwt? En elke middag gaat alles weer naar binnen. Het is natuurlijk eigenlijk niet te doen, maar het is een noodgreep.'

Waarom buiten sporten wel mag en binnen niet? 'Binnen schijnen bacillen langer in de lucht te blijven hangen,' weet Van der Heide. Toch moeten buiten wel de coronamaatregelen strikt worden nageleefd. 'Alle toestellen staan 1,5 meter van elkaar en we hebben overal ontsmettingsmiddelen voor de materialen en handen van onze leden. Daarnaast kunnen mensen zich online voor een uur inschrijven.'

Animo

De vaste leden zijn dolblij dat ze in elk geval buiten weer aan de slag kunnen. 'En het is nog lekker ook buiten,' roept een fanatiekeling die met haar vaste clubje is gekomen. 'Ik geniet van de zon en doe tegelijk wat oefeningen, heerlijk!'

Ook de eigenaren merken dat de animo groot is. 'We hebben achter de sportschool ook nog een grasveldje, daar gaan we crossfit lessen geven. Vandaag zijn alle vier de lessen volledig volgeboekt. Mensen willen graag weer sporten. We moeten ze vanaf nu weer blij gaan maken, dus dat gaan we ook doen.'

Plastic

Het liefst waren de sportschooleigenaren, per 1 juni alweer 'gewoon' opengegaan. 'Het is natuurlijk uit verhouding dat de overheid straks wel bruiloften met 100 man toestaat, maar dat er hier niet gesport mag worden, terwijl we alles volgens de richtlijnen geregeld hebben,' zegt mede-eigenaresse Hester Turion.'

Elk apparaat wordt bij Highline afgesloten met plastic, waardoor elke sporter straks zijn eigen plekje heeft. 'Ik hoop dat de overheid na het nieuwe overleg op haar beslissing terugkomt. Het is echt belangrijk dat de sportscholen opengaan, niet alleen voor de branche, maar ook voor de mensen. Sporten is gezond voor iedereen.'