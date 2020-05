Grote vraag na heropening basisscholen: Hebben leerlingen een leerachterstand?

De school kijkt naar die achterstand omdat dan duidelijk is wat er gedaan moet worden. 'We kunnen veel monitoren omdat er online is lesgegeven', zegt directeur Irma Lensen. 'De leerkracht heeft online ook kunnen kijken of dingen begrepen werden en of er dingen werden ingeleverd.'

De klassen zijn de komende weken nog opgesplitst. 'Het voordeel van een kleine groep is dat er veel aandacht voor de leerlingen is', zegt Lensen. 'Toch moet er ook nog thuis worden lesgegeven. Dus sorry ouders, maar dat is nog steeds van kracht. Dus zo gaan we het de komende weken doen.'

'Vriendjes weer ontmoeten'

'De toekomst is nog koffiedik kijken', zegt Lejour.'We gaan proberen om leerachterstanden die er zijn, voor de vakantie weg te werken. Daarnaast hoop ik dat de kinderen weer een groep kunnen vormen en zo het schooljaar goed kunnen afsluiten. Daar gaan we naartoe werken. Zodat we in september weer met zijn allen goed kunnen beginnen.'

'Er zijn een heleboel kinderen die het fijn vinden om terug te zijn', zegt Lejour. 'Vooral omdat ze hun vriendjes en leerkracht weer ontmoeten. Dat ze gewoon weer aan het werk kunnen en gewoon weer uitleg krijgen. Er zijn ook weer leerlingen die eindelijk gewend waren om thuis te werken. Ik denk dat kinderen de heropening heel wisselend ervaren.'

Kinderen moeten wennen aan thuiswerken

Maar er ligt alweer een nieuwe uitdaging op de loer. Hoe ziet de situatie er over een paar weken uit? 'Ze zijn hun structuur kwijt geweest', zegt Lejour. 'Eerst hebben ze moeten wennen aan het thuiswerken. Nu moeten ze wennen dat ze twee dagen per week naar school moeten en de rest van de week thuis zitten. We hopen dat ze binnenkort weer voltijds op school zijn.'

'De vraag is hoe het er over drie weken uitziet', bevestigt de directeur van de school. 'Voor hetzelfde geld gaan we helemaal terug naar af. Of we gaan weer helemaal open. We weten het nog niet. Dat zijn wel uitdagingen.

