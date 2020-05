22 miljoen virtuele bezoekers voor Keukenhof

Zo'n 22 miljoen mensen hebben in de afgelopen acht weken Keukenhof Virtueel Open bezocht. Omdat Keukenhof dit jaar vanwege het coronavirus niet open kon voor publiek, begon het bloemenpark in Lisse een online- en televisiecampagne. Vorig jaar trok het park 1,5 miljoen échte bezoekers.

Iedere week werden op de socialmediakanalen meerdere video's geplaatst. In totaal publiceerde Keukenhof 23 video's waarop de bloei in het park te zien was en tuinmannen uitleg gaven. 'De onlinecampagne van Keukenhof was succesvol', zegt directeur Bart Siemerink.

'De berichten van Keukenhof werden positief ontvangen: het park ontving veel (handgeschreven) brieven, bedankjes en steunbetuigingen via mail en social media. Dit deed ons goed in deze moeilijke tijd', aldus Siemerink.

Eruit op de Buis

Ruim 600.000 mensen bekeken een 360 gradenvideo en een virtualrealitytour door het park. Ook de uitzending van het TV Westprogramma Eruit op de Buis over de Keukenhof op 8 april werd goed bekeken.

Een livestream op Facebook, waarin Siemerink kijkers meenam tijdens een 30 minuten durende rondleiding door Keukenhof, is bekeken door ruim 500.000 mensen. Ook een aantal buitenlandse zenders zonden de beelden van de Hollandse bloemen uit.

Emotioneel besluit

Het dichthouden van Keukenhof in verband met het coronavirus was een emotioneel besluit. Dat vertelde Siemerink eerder op Radio West. 'Op het moment dat je weet dat je niet open kunt, moet je ook tegen 1300 seizoenskrachten zeggen dat je geen werk voor ze hebt.'

Ook financieel krijgt het bloemenpark een flinke klap. 'We verliezen zo'n 23 miljoen aan inkomsten, en de kosten zijn al gemaakt', zegt de directeur. 'We hebben gelukkig een paar hele goede jaren gemaakt en goed op de centjes gepast. Dan kun je zo'n klap eenmalig verwerken door heel snel bij te schakelen.'

'We overleven het dit jaar'

Siemerink is er dan ook van overtuigd dat het goedkomt. 'We overleven het dit jaar, maar niet zonder kleerscheuren. We gaan er vanuit dat we in 2021 weer een hele mooie Keukenhof kunnen maken.'

Keukenhof is in 2021 geopend van 20 maart tot en met 9 mei.