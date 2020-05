Nog geen oplossing drukte Haarlemmerstraat: 'We kijken hoe we straat open kunnen houden'

Met onder meer informatieborden en vaste looproutes hoopt Gijs Holla de drukte in de Haarlemmerstraat te beheersen. Afgelopen zaterdag was het zo druk in de Leidse winkelstraat dat deze tijdelijk moest worden afgesloten. De centrummanager vertelt dat alle partijen hun best doen om de straat open te houden. 'Maar uiteindelijk is het aan de burgemeester of hij de drukte aanvaardbaar vindt.'

Maandag stond voor Holla in het teken van overleggen. Partijen voerden meerdere gesprekken om te kijken hoe voorkomen kan worden dat het in de komende weken opnieuw te druk wordt in de kilometer lange winkelstraat. 'We hadden zaterdag een bijzonder drukke dag omdat het lekker weer was. Het was ook nog eens de dag voor Moederdag, maar er zullen meer van dit soort dagen gaan komen. Dus we moeten het bezoek reguleren', legt de centrummanager uit.

Volgens Holla willen zowel de gemeente als de winkeliers dat de winkels gewoon open kunnen blijven en dat de winkelstraat goed toegankelijk is. Dus moet er volgens de centrummanager wat gebeuren. 'Ik denk dat 'streetsigning' hierbij erg belangrijk is. Ik hoorde dat het zaterdag in de parken ook druk was, maar dat iedereen zich daar wel aan de anderhalve meter afstand hield. In de stad vergeet je dit sneller. Dus moeten er hier ook overal borden komen waarop de regels nog een keer staan.'

Openingstijden verruimen

Ook wil de centrummanager dat de winkeliers in de binnenstad hun verantwoordelijkheid nemen. 'Ik ga deze week met hen in gesprek om te kijken of we de openingstijden kunnen verruimen. Nu zijn winkels bijvoorbeeld nog op dinsdag gesloten. We moeten terug naar de reguliere openingstijden zodat mensen zoveel mogelijk op de rustige momenten naar de stad kunnen komen en niet allemaal op zaterdagmiddag.'

Holla is van mening dat ook het winkelend publiek een eigen verantwoordelijkheid heeft. 'We moeten de bewustwording blijven verbeteren. Er wordt opgeroepen om de drukte te mijden. Dus kom op vrijdag of zaterdagmorgen als je in het centrum moet zijn, en ontloop de zaterdagmiddag. Dit is en blijft het drukste moment van de week en mensen zouden alleen moeten komen als ze ook echt in de stad moeten zijn.'

Nog geen afspraken

Er zijn maandag nog geen concrete afspraken gemaakt, legt Holla uit. 'We zijn nu nog aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, en ook of die betaalbaar zijn.'

Uiteindelijk is het de gemeente Leiden die de eindbeslissing moet nemen. 'De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare ruimte', besluit Holla. 'De winkeliers doen er alles aan om de maatregelen in de winkels na te komen en daar waren zaterdag ook geen problemen. Met elkaar moeten we nu kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat mensen ook op straat afstand houden. Ik merk in de gesprekken dat de gemeente ook de intentie heeft om de Haarlemmerstraat open te houden, maar uiteindelijk is het de burgemeester die moet bepalen of hij de drukte in de straat aanvaardbaar vindt.'

LEES OOK: 'Haagse Spuistraat knelpunt bij anderhalve meter economie'