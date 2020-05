Bibliotheken ook weer open: 'Je kan merken dat mensen ons hebben gemist'

Hij leest meer dan vijfhonderd boeken per jaar. Vooral thrillers. En dus is hij op deze maandagmorgen een van de eerste mensen die in de net heropende bibliotheek van Pijnacker tussen de rekken staat. 'Ik heb dit wel gemist', vertelt de man die al met een flinke stapel boeken onder de arm nog even verder speurt.

Want 16 maart was de laatste dag dat de bibliotheken open waren. Daarna moesten ze dicht vanwege de coronacrisis. Vorige week woensdag werd duidelijk dat ze onder voorwaarden weer de deuren mogen openen. Dus hadden de medewerkers van de Bibliotheek Oostland – waaronder dit filiaal valt – slechts twee werkdagen om de boel zo in te richten dat de gebruikers er weer veilig terecht kunnen.

Net niet voldoende, vertelt manager Carla Holland. Vandaar dat ze zondag ook nog een paar uur aan de slag was. Maar nu is de vloer beplakt met pijlen en stickers, staan overal flacons met reinigingsgel en worden medewerkers afgeschermd met plexiglas. Bovendien er is een ingenieus systeem bedacht om te voorkomen dat het te druk wordt. Iedereen moet bij binnenkomst een dvd-hoesje pakken met daarop ook instructies. Als die op zijn, mag er niemand meer in.

Veilig lezen

Om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden, gaan de ingeleverde boeken 72 uur in 'quarantaine' voordat ze opnieuw worden uitgeleend. Ze blijven dan apart staan in een kast. 'Je kan ze daarna weer veilig lezen. Zeker weten', verzekert Holland.

Het is half tien. De bibliotheek is net open. Toch lopen er al mensen rond. Zoals de man die meer dan één boek per dag verslindt. 'De afgelopen weken heb ik via mijn telefoon gelezen. Maar dat vind ik niets', vertelt hij. 'Steeds maar die bladzijdes omslaan met je vinger. Dat schiet niet op. Ik ben van het echte boek.'

Even genieten

Hij is blij met de maatregelen die hier worden getroffen. 'Heel goed. Dat is een veilig idee. Ik doe zelf overal aan mee: handen wassen, alle andere maatregelen. Je wil het gewoon niet oplopen. Ik ben bijna zeventig. Dus ik wil graag nog wel even genieten van het leven.'

Hoewel de bieb in Pijnacker dus bijna twee maanden dicht was, hebben de medewerkers ondertussen niet stil gezeten. Ieder dag werd een spreekuur gehouden, zodat mensen telefonisch een boek konden reserveren. Die werden allemaal door eigen personeel, vrijwilligers en mensen die zich spontaan aanmelden rondgebracht.

Rol spelen

Maar dat hier nu direct ook al weer mensen rondlopen, laat volgens manager Holland zien hoe belangrijk een bibliotheek is. 'Je kan merken dat mensen ons hebben gemist. Doet me goed dat we een rol spelen in de maatschappij.'

Dat ziet ook minister Ingrid van Engelshoven (D66, onderwijs, cultuur en wetenschappen). Zij is deze maandag op bezoek in de Koninklijke Bibliotheek, die weer verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van het uitlenen van E-books. Vele duizenden extra werden er de laatste weken gelezen. Toch is de bewindsvrouw blij dat nu ook stapsgewijs de bibliotheken weer opengaan, zodat mensen er fysiek naartoe kunnen.

Belangrijk

Van Engelshoven: 'Lezen is ontzettend belangrijk. Het is ook troost in deze tijd. Verhalen kunnen ons ook vertellen wat straks weer kan zijn.' Zelf heeft ze afgelopen tijd veel gelezen, al kwamen die dan niet digitaal uit de bibliotheek. 'Ik heb wat extra boeken gekocht om mijn lokale boekhandel te steunen.' De laatste? De nieuwe van de Vlaamse auteur Erwin Mortier. 'Een van mij favoriete schrijvers.'

