Reddingsactie Scheveningen gestaakt: Nog 1 tot 3 watersporters vermist

Volgens de brandweer zijn de watersporters onafhankelijk van elkaar in de problemen gekomen door de harde wind. Dit maakt het voor de hulpdiensten lastig om een goed beeld van de situatie te krijgen. 'Zeven mensen zijn inmiddels op de kant', legt de woordvoerder uit. 'Een aantal is door ons uit het water gehaald, maar er zijn ook mensen die zelf uit het water zijn gekomen. Omdat we niet uit kunnen sluiten dat er nog personen in het water liggen blijven we zoeken.'

De hulpdiensten zochten massaal op het water en op land. 'Er lag veel schuim op het strand, dat is inmiddels helemaal doorzocht, dus de zoektocht op het land is inmiddels ten einde, maar op het water gaan we nog wel door.'

Morgen bij daglicht verder

De woordvoerder gaf eerder op de avond al aan dat de zoektocht op een bepaald moment gestopt zou gaan worden. 'We zijn al uren heel intensief aan het zoeken in een sterke stroming en hebben nog niets gevonden. Er komt een moment dat we vanavond helaas zullen moeten stoppen. In dat geval zullen we morgen bij daglicht direct verder gaan zoeken, maar dat zal dan geen reddingspoging meer zijn.'

De brandweerwoordvoerder blijft hopen dat blijkt dat er niemand meer in het water ligt. 'De politie is nog druk bezig met onderzoeken waar de watersporters zijn. Sommigen zijn naar huis gegaan, anderen staan op de kant te kijken. Het kan goed zijn dat nog blijkt dat iedereen zelf uit het water is gekomen en dat er niemand meer vermist is.' De brandweer gaat er aan het einde van de avond vanuit dat er nog een surfer zeker in het water ligt, en mogelijk nog twee andere personen.

Verslaggever Sander Knura was op Scheveningen en beschreef de zoektocht.

In de haven staan een tiental brandweer- en andere hulpverleningswagens. Er wordt geprobeerd de toegang tot het havenhoofd vrij te houden. Op het strand en in de buurt staan volgens Sander Knura veel mensen te kijken.

Twee groepen watersporters

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een groep surfers en een groep zwemmers die afzonderlijk van elkaar in de problemen zijn gekomen. De hulpdiensten kregen van mensen op het strand de melding dat er meerdere watersporters in de problemen zouden zijn gekomen bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen. Er werd direct een reddingsactie op touw gezet, en de hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopters kwamen naar Scheveningen.

De reddingswerkers wisten volgens de woordvoerder van de Kustwacht drie surfers uit het water te halen. 'Twee van hen waren er zo slecht aan toe dat zij onmiddellijk werden gereanimeerd. De politie bevestigt nu dus dat zij zijn overleden. Het derde slachtoffer was aanspreekbaar en vertelde dat de groep met zijn zessen aan het surfen was', aldus de woordvoerder van de brandweer. Later op de avond bleken er nog meer watersporters in de problemen te zijn gekomen.

Veel schuim

De zoektocht naar de overige één of twee vermisten gaat daarom nog door. Door het slechte weer ligt er veel schuim op het strand. Bovendien staat er een harde wind wat het zoeken volgens de Kustwacht bemoeilijkt.

Foto: Regio15

Mensen die in de buurt van haven wonen zeggen dat twee ambulances inmiddels met hoge snelheid zijn weggereden. De reddingshelikopter van de kustwacht hangt in de lucht. De twee traumahelikopters zijn geland bij het Beach Stadium. 'De zee is enorm woest en er ligt gigantisch veel schuim', zegt Nicolette Krul die vlakbij de haven woont.