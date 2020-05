Coronavirus: 'Hang de vlag uit voor de zorg'

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, roept iedereen op dinsdag de vlag uit te hangen voor de mensen in de zorg. De Dag van de Verpleging wordt elk jaar op 12 mei gehouden. Het is de geboortedag van Florence Nightingale (1820 - 1910), de Britse die wordt gezien als de grondlegster van de verpleegkunde. Volg het belangrijkste nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten op dit moment:

Aantal overledenen is maandag gestegen met zestien.

Er bevinden zich negen mensen minder op de ic.

Nog geen oplossing voor drukte in centrum Leiden.

'Thuiswerken maakt bedrijven kwetsbaar voor ceo-fraude'

Het massale thuiswerken maakt bedrijven kwetsbaar voor zogeheten ceo-fraude. Daarbij doen criminelen zich voor als de bestuursvoorzitter en dragen de financiële administratie op grote geldbedragen weg te sluizen. Daarvoor waarschuwen het Anti Money Laundering Centre (AMLC) samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en accountancykantoor PwC, schrijft het FD.

Minister hekelt snelle conclusie over uitbraak verpleeghuizen

Het stuit minister Martin van Rijn voor Medische Zorg en Sport tegen de borst dat het hoge aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen al snel geweten wordt aan het tekort aan beschermingsmiddelen. Want volgens hem staat dat nog niet vast. Dit zegt de minister in een interview met De Telegraaf.

'Zorg moet zeker dit jaar extra gevierd worden'

Advocaten: rechten van verdachten worden geschonden

Door de coronavoorschriften wankelt het eerlijke strafproces, stellen advocaten in Trouw. Omdat politiebureaus, gevangenissen en rechtbanken worstelen met beschermingsmaatregelen om besmetting te voorkomen, kunnen strafpleiters hun werk naar eigen zeggen niet naar behoren uitvoeren. Daarmee zouden de belangen van verdachten worden geschonden.

Burgemeesters zien opening terrassen met vertrouwen tegemoet

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zien de opening van de terrassen met vertrouwen tegemoet. Ze verwachten niet dat ze na 1 juni ineens massaal boetes uit moeten delen, zo zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsraad. 'Het is de supermarkt- of meubelbranche ook gelukt om maatregelen te treffen. Ik ga er vanuit dat het de horeca eveneens gaat lukken.'

De verantwoordelijk zal in eerste instantie bij de ondernemer komen te liggen. 'Pas bij herhaaldelijke overtredingen gaan we optreden. Alleen bij excessen, als mensen moedwillig regels overtreden en niet willen luisteren, wordt er opgetreden en boetes uitgedeeld.' Volgens Bruls is het logisch dat mensen naar buiten willen. 'Dat mag, als ze maar anderhalve meter afstand houden. Nederlanders gedragen zich grotendeels fantastisch. Het is drukker, maar dat heeft niet geleid tot grootschalige handhavingen. Het is bijvoorbeeld geen overtreding om in de rij voor een winkel te staan.'

Nog geen oplossing Haarlemmerstraat

Er is nog geen oplossing voor de drukte in de Haarlemmerstraat in Leiden. Afgelopen zaterdag werd het zo druk dat de winkelstraat tijdelijk afgesloten moest worden omdat mensen onvoldoende afstand konden houden. Centrummanager Gijs Holla en de gemeente zijn aan het kijken hoe ze kunnen voorkomen dat het opnieuw te druk wordt. 'We moeten het bezoek reguleren. Dat kan door middel van informatieborden en vaste looproutes, maar uiteindelijk is het de gemeente die hierover de beslissing moet nemen', legt Holla uit. 'Maar we gaan er alles aan doen om de winkels open te houden.'