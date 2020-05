Coronavirus: RIVM meldt 54 nieuwe sterfgevallen en 35 nieuwe opnames

De belangrijkste punten op dit moment:

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 54 sterfgevallen doorgekregen

Aantal sterfgevallen in Nederland volgens CBS nog altijd bovengemiddeld.

Politiemensen hebben tijdens coronacrisis vaker te maken met agressie en geweld.

'Hang vlag uit tijdens Dag van de Verpleging'.

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5510. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 54 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal gemelde sterfgevallen ligt op dinsdag meestal wat hoger dan op andere dagen. Dat komt doordat GGD'en de overlijdens tijdens het weekeinde vaak op maandag doorgeven. Het wil niet zeggen dat deze 54 mensen allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35 naar 11.378. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 42.984. Dat zijn er 196 meer dan op maandag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Coronamaatregelen stations

De komende week nemen ProRail en NS op meerdere stations extra maatregelen om reizigers zoveel mogelijk op afstand te houden van elkaar. Woensdag worden de stations Den Haag Centraal, Den Haag HS, Voorburg en Zoetermeer aangepakt.

Zo komen er onder andere afstandslijnen bij drukke trappen, roltrappen en kaartverkoopautomaten en zie je op drukke perrons aanwijzingen voor hoe je 1,5 meter afstand houdt. De coronaregels staan op informatieschermen en worden -wanneer nodig- ook via de omroepberichten onder de aandacht gebracht.

'Kwart ondernemers verwacht problemen in 1,5 metereconomie'

Meer dan een kwart van de Nederlandse ondernemers verwacht in de problemen te komen door aanpassingen aan de 1,5 metereconomie. Vooral uitbaters van cafés en restaurants en persoonlijke dienstverleners als kappers en rijinstructeurs zijn somber over hun overlevingskansen. Dat meldt de Kamer van Koophandel op basis van een enquête onder ruim 5000 ondernemers.

MKB-Nederland pleit voor verdere uitbreiding TOGS-regeling

Er zijn nog te veel bedrijven en sectoren die geen beroep kunnen doen op de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro (TOGS) om in crisistijd de vaste lasten te kunnen betalen. MKB-Nederland pleit in een brief aan de Tweede Kamer om verdere uitbreiding van de regeling zodat "schrijnende gevallen" alsnog aanspraak kunnen maken.

Extra geld rijkscultuurfondsen voor kunstenaars en kleine musea

De zes rijkscultuurfondsen hebben, vanwege de coronacrisis en vanuit de eigen budgetten, samen vijftien miljoen euro gereserveerd voor onder meer gedupeerde kunstenaars, galeries en kleine musea. Dat meldt het Mondriaan Fonds, dat zelf vier miljoen vrijmaakt. Over de brug komen verder het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Patiënten potten psychische klachten op, GGZ vreest wachtlijsten

Het coronavirus leidt ertoe dat veel mensen geestelijk in de knoop raken, maar de meesten zoeken daarvoor geen hulp. Artsen en zorgverleners maken zich daar grote zorgen over. Het aantal mensen dat hulp zoekt voor psychische problemen loopt zelfs fors terug. Daardoor ontstaat er een stuwmeer aan zorgbehoefte die de wachtlijsten straks enorm laat groeien.

Circa 1900 zorgaanbieders krijgen 'coronavoorschot'

Ongeveer 1900 zorgaanbieders krijgen een voorschot op de zogeheten continuïteitsbijdrage die zorgverzekeraars verstrekken. Dat meldt artsenvakblad Medisch Contact, op basis van cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dat is de overkoepelende organisatie van zorgverzekeraars. Met dat geld kunnen zorgaanbieders onder meer hun vaste lasten blijven betalen, waardoor verzekerden de benodigde zorg kunnen krijgen.

RIVM: 'Sneltesten zijn niet betrouwbaar'

Sneltesten om binnen een half uur te ontdekken of je besmet bent (of was) met het coronavirus, zijn niet betrouwbaar en moeten daarom worden afgeraden. Ze geven te vaak een foute uitslag. Dat meldt het RIVM op basis van onderzoek naar testen van onafhankelijke medische microbiologische laboratoria, uitgevoerd door de Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit. Dat is een samenwerking van het RIVM, ziekenhuizen en laboratoria.

Aantal sterfgevallen daalde laatste week april opnieuw

Het aantal sterfgevallen in Nederland is nog altijd bovengemiddeld, maar het aantal daalde in de laatste week van april wel opnieuw. In week 18 - van maandag 27 april tot en met zondag 3 mei - overleden 3299 mensen. Dat zijn er bijna zeshonderd minder dan in week 17, toen 3881 mensen overleden. De sterfte in week 18 valt vijf procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

'Helft winkelbedrijven heeft geen crisisafspraak over huur'

Een groot deel van de winkelbedrijven komt door de coronacrisis in de problemen, omdat die bedrijven geen afspraken met de verhuurders van het winkelpand hebben kunnen maken over verlichting of een betaalpauze. Koepelorganisatie Detailhandel Nederland pleit voor het evenredig dragen van de lasten van de crisis, waarbij ook vastgoedbedrijven hun verlies deels moeten nemen.

Streep door toeristenmarkt Katwijk

De toeristenmarkt in Katwijk gaat vanwege het coronavirus dit jaar niet door. Dat hebben de gemeente Katwijk en winkeliersvereniging Zeezijde in goed overleg besloten. De toeristenmarkt staat erom bekend jaarlijks veel bezoekers aan te trekken. 'Iets wat we in deze tijd juist niet willen om de verspreiding van het coronavirus beheersbaar te houden', legt wethouder Jacco Knape uit.

Peiling: minder mensen positief over corona-aanpak overheid

Het vertrouwen dat de overheid goed kan omgaan met de corona-uitbraak is gedaald. Het aantal mensen dat dat vertrouwen heeft, schommelde lange tijd rond de zeventig procent maar is nu gedaald naar 63 procent. Dat laat adviesbureau Citisens weten na een peiling onder ruim 2500 mensen uit een eigen onderzoekspanel. Mensen geven onder meer aan dat de overheid meer moet communiceren over mondkapjes. Dat geldt voor het gebruik ervan (68 procent) maar ook hoe je eraan komt (61 procent).

Inzamelactie gebruikte laptops, tablets en smartphones

PEP Den Haag organiseert een inzamelactie van gebruikte laptops, tablets en smartphones.. 'In deze tijd zijn we meer dan ooit aangewezen op digitale technologie', legt een woordvoerder van PEP Den Haag uit. 'Om te leren, te werken en contact te houden met onze dierbaren. Ook na´ versoepeling van de coronamaatregelen. Digitale middelen vormen een onmisbaar onderdeel van de anderhalvemetersamenleving. Maar helaas heeft nog steeds niet iedereen in onze stad de middelen om digitaal mee te kunnen doen.' Samen met verschillende partners worden de digitale apparaten - die deze hele maand kunnen worden ingeleverd bij PC 070 in de Frederik Hendriklaan - leeggemaakt, opgeknapt en verdeeld over de mensen die ze het hardst nodig hebben.

Bijna kwart minder uren voor uitzendkrachten in Nederland

De vraag naar uitzendkrachten is door alle maatregelen tegen het coronavirus verder gedaald. Van eind maart tot eind april daalde het aantal via uitzendbureaus gewerkte uren met 24 procent, meldt brancheorganisatie ABU. De cijfers van ABU slaan op de periode van 23 maart tot en met 19 april. In die weken waren overheidsmaatregelen tegen de virusuitbraak, waaronder de sluiting van scholen en horeca, van kracht.

Horeca: na gedeeltelijke heropening nog niet van staatsinfuus af

Restaurants en kroegen die met de nodige anderhalvemeter-aanpassingen straks weer open kunnen, blijven afhankelijk van aanvullende noodsteun. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die zijn leden het protocol voor de heropening van de horeca stuurde, zullen veel zaken door de beperkingen nog tijden verlieslatend zijn.

Geen evenementen, geen beveiligers: 'Het is een ramp'

Zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus zijn massale evenementen voorlopig niet toegestaan. Dat is niet alleen een grote klap voor de organisatoren en artiesten, maar ook voor de beveiligingsbranche. Die ziet opdrachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarnaast blijven ook grote horecagelegenheden voorlopig dicht waardoor een beveiliger ook daar niets te zoeken heeft. 'Dit is voor onze bedrijven die daar actief zijn een ramp', zegt voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse veiligheidsbranche.

'Bedrijven bereiden grote ontslagrondes voor'

Bedrijven bereiden zich voor op grootschalige ontslagrondes. Ze vrezen dat de coronacrisis een langdurig negatief effect zal hebben op hun onderneming, meldt radiozender BNR. De nieuwszender baseert zich daarbij op een rondgang langs verschillende advocatenkantoren.

Medaille voor strijd tegen coronavirus

Jaspal Bathal wil alle zorgmedewerkers die zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus onderscheiden met een medaille. Daarvoor heeft hij dinsdagochtend een crowdfundingcampagne online gezet. Bathal kreeg van dichtbij te maken met corona. Hij verloor zelfs een familielid aan het virus: 'De tomeloze inzet van het zorgpersoneel heeft mij persoonlijk diep geraakt. Ik wil graag iets terugdoen.' Tot en met 31 juli kunnen mensen geld doneren.

'Komende weken agenda van 's ochtends tot 's avonds vol'

Ze had net haar zaak 'Mooi by Wynanda' in Katwijk officieel geopend toen ze de schoonheidssalon aan de Sluisweg vanwege de uitbraak van het coronavirus een dag al moest later sluiten. Dus was Wynanda van Duyn maandag als een kind zo blij dat ze eindelijk klanten kon ontvangen. 'Het was supergaaf', vertelt ze. 'Druk, maar leuk.' En dat blijft de komende tijd zo. 'De komende drie weken zit mijn agenda helemaal vol, van 9.00 tot 22.00 uur!'

Stilgelegde bevolkingsonderzoeken weer opgestart

Het RIVM begint weer met de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Die waren in maart stilgelegd in verband met de uitbraak van het coronavirus. De onderzoeken worden gefaseerd opgestart, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Voor het onderzoek naar darmkanker worden de uitnodigingen deze week al verstuurd.

'Zij maken het verschil'

Het is dinsdag 'Dag van de zorg'. Reden voor de Rijksoverheid om zorgmedewerkers - zeker in deze coronatijd - in het zonnetje te zetten. 'Dag en nacht staan zij voor ons klaar om professionele en liefdevolle zorg te geven. Zij maken het verschil.'

Wie loopt groter risico bij besmetting met coronavirus?

Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Hoe dit precies zit, lees je in onderstaande tweet van het RIVM.

Meer overlastmeldingen tijdens coronacrisis

Politiemensen hebben tijdens de coronacrisis vaker te maken met agressie, geweld en andere overlast. Vorige week lag het aantal overlastmeldingen 55 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar, bevestigt de politie. Volgens de politie heeft het coronavirus en hebben de daaraan gerelateerde maatregelen 'een ingrijpend effect op de maatschappij' en daardoor dus ook op de criminaliteitscijfers.

'We zagen alleen maar blije mensen'

'Het was heel erg druk, maar we zagen alleen maar blije mensen.' Kapper Gertjan de Best in Rijnsburg kijkt met plezier terug op zijn eerste werkdag sinds zijn zaak moest sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. 'Het was een lange maandag, we zijn tot 21.30 bezig geweest. Maar we zijn heel blij dat we weer kunnen werken. Het is ook leuk om alle mensen weer te zien. Het leek wel alsof we voor het eerst open gingen.'

Meer bedrijven failliet in april

Het aantal faillissementen in april is gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen werden vorige maand 75 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. April is de eerste volle maand waarin maatregelen tegen het coronavirus van kracht waren. Toch zijn de effecten van die lockdown, waardoor alle restaurants en cafés moesten sluiten, volgens het CBS nog niet of nauwelijks zichtbaar.

'Thuiswerken maakt bedrijven kwetsbaar voor ceo-fraude'

Het massale thuiswerken maakt bedrijven kwetsbaar voor zogeheten ceo-fraude. Daarbij doen criminelen zich voor als de bestuursvoorzitter en dragen de financiële administratie op grote geldbedragen weg te sluizen. Daarvoor waarschuwen het Anti Money Laundering Centre (AMLC) samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en accountancykantoor PwC, schrijft het FD.

Minister hekelt snelle conclusie over uitbraak verpleeghuizen

Het stuit minister Martin van Rijn voor Medische Zorg en Sport tegen de borst dat het hoge aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen al snel geweten wordt aan het tekort aan beschermingsmiddelen. Want volgens hem staat dat nog niet vast. Dit zegt de minister in een interview met De Telegraaf.

'Zorg moet zeker dit jaar extra gevierd worden'

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, roept iedereen op dinsdag de vlag uit te hangen voor de mensen in de zorg. De Dag van de Verpleging wordt elk jaar op 12 mei gehouden. Het is de geboortedag van Florence Nightingale (1820 - 1910), de Britse die wordt gezien als de grondlegster van de verpleegkunde. Volgens NU '91 is dit een dag die zeker dit jaar extra gevierd moet worden. 'Al weken staan zorgprofessionals in de frontlinie om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan'.

Advocaten: rechten van verdachten worden geschonden

Door de coronavoorschriften wankelt het eerlijke strafproces, stellen advocaten in Trouw. Omdat politiebureaus, gevangenissen en rechtbanken worstelen met beschermingsmaatregelen om besmetting te voorkomen, kunnen strafpleiters hun werk naar eigen zeggen niet naar behoren uitvoeren. Daarmee zouden de belangen van verdachten worden geschonden.

Burgemeesters zien opening terrassen met vertrouwen tegemoet

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zien de opening van de terrassen met vertrouwen tegemoet. Ze verwachten niet dat ze na 1 juni ineens massaal boetes uit moeten delen, zo zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsraad. 'Het is de supermarkt- of meubelbranche ook gelukt om maatregelen te treffen. Ik ga er vanuit dat het de horeca eveneens gaat lukken.'

De verantwoordelijk zal in eerste instantie bij de ondernemer komen te liggen. 'Pas bij herhaaldelijke overtredingen gaan we optreden. Alleen bij excessen, als mensen moedwillig regels overtreden en niet willen luisteren, wordt er opgetreden en boetes uitgedeeld.' Volgens Bruls is het logisch dat mensen naar buiten willen. 'Dat mag, als ze maar anderhalve meter afstand houden. Nederlanders gedragen zich grotendeels fantastisch. Het is drukker, maar dat heeft niet geleid tot grootschalige handhavingen. Het is bijvoorbeeld geen overtreding om in de rij voor een winkel te staan.'

Nog geen oplossing Haarlemmerstraat

Er is nog geen oplossing voor de drukte in de Haarlemmerstraat in Leiden. Afgelopen zaterdag werd het zo druk dat de winkelstraat tijdelijk afgesloten moest worden omdat mensen onvoldoende afstand konden houden. Centrummanager Gijs Holla en de gemeente zijn aan het kijken hoe ze kunnen voorkomen dat het opnieuw te druk wordt. 'We moeten het bezoek reguleren. Dat kan door middel van informatieborden en vaste looproutes, maar uiteindelijk is het de gemeente die hierover de beslissing moet nemen', legt Holla uit. 'Maar we gaan er alles aan doen om de winkels open te houden.'