Vrachtauto ramt botsabsorber op A12, snelweg pas na uren vrijgegeven

Veel hulpdiensten werden opgeroepen na het ongeluk op de A12. I Foto: AS Media

De A12 van Utrecht naar Den Haag was dinsdag urenlang afgesloten tussen Zevenhuizen en Bleiswijk na een ongeluk. Een vrachtwagen botste daar in de nacht van maandag op dinsdag op een zogenoemde botsabsorber van Rijkswaterstaat.

Een botsabsorber is een vrachtwagen die stilstaat of langzaam rijdt en waarop een botskussen is aangebracht. Dat kussen vangt de eerste klap bij een botsing op. Volgens Rijkswaterstaat heeft de botsabsorber dinsdagochtend 'zeker zijn nut bewezen'.

Op een botsabsorber staat vaak ook een pijl om het aankomende verkeer richting te geven, maar het is iets anders dan een pijlwagen. 'Een pijlwagen vangt de klap niet op', legt Rijkswaterstaat uit.

Gewonden

Bij het ongeluk, dat rond 4.15 uur gebeurde, raakten naar verluidt zowel de vrachtwagenbestuurder als een medewerker van Rijkswaterstaat gewond. De medewerker van Rijkswaterstaat ligt in het ziekenhuis. Het zou goed met hem gaat, laat een collega via Twitter weten. Overt de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekend.

Vanwege de wegafsluiting werd mensen die vanuit Utrecht naar Den Haag wilden rijden, lange tijd geadviseerd om te rijden via Rotterdam en de A20 en de A13 te nemen. Pas om 12.45 uur werd de A12 weer vrijgegeven. Er was extra tijd nodig voor de berging van de voertuigen en onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. De rechterrijstrook blijft nog afgesloten en wordt dinsdagavond geasfalteerd.

A4

Er waren dinsdagochtend ook problemen op de A4 van Leidschendam naar Roelofarendsveen. Daar was een deel van een rijbaan afgesloten na een ongeluk met vier voertuigen. Het verkeer werd bij Roelofarendsveen over de vluchtstrook geleid. De ANWB waarschuwde rond 7.00 uur voor een uur vertraging. Inmiddels is de weg vrijgegeven en is de file opgelost.