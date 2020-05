Verslagenheid groot onder surfers: 'Een zwarte dag in de geschiedenis van Scheveningen'

Waarschijnlijk tien watersporters kwamen maandag aan het begin van de avond in de problemen bij het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen. Vier van hen konden zelf uit de zee komen, en één werd door de KNRM gered. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.

Twee lichamen werden maandagavond geborgen, dinsdagochtend volgden er nog twee. Het vijfde lichaam is gezien op zee maar nog niet gevonden.

Jonge mannen

De slachtoffers zijn mannen van 22 en 23 uit Delft en Hagenaars van 24, 30 en 38. Het gaat om twee leden van brandingsportvereniging Jumpteam Scheveningen en drie trainers van gezondheidscentrum Gezond Aan Zee Outdoor (GAZO). De GAZO-mannen zijn ervaren surfers en life-guards, zo zegt de Haagse nachtburgemeester en surfer Pat Smith, die twee van de slachtoffers goed kent. De man die maandagavond nog net op tijd uit het water werd gered is een 40-jarige inwoner van Den Haag, ook hij is trainer bij GAZO.

Volgens de website van GAZO geven de mannen op maandagavond vanaf 19.30 uur een training zwemmen, peddelen, surfen en bodysurfen. Volgens Pat Smith hebben ze allemaal een zware opleiding tot life-guard gehad en ervaring opgedaan in Australië. Mogelijk zijn ze verrast door lange zeedeining. GAZO wil geen mededelingen doen op verzoek van de betrokkenen.

Gedenkteken met vijf witte vissen

De trainingen werden gegeven vanuit surfschool The Shore. Daar zijn in de loop van dinsdag veel bossen bloemen neergelegd en er is een gedenkteken gemaakt met een zwart bord met vijf witte vissen er op.

Geschokte reacties komen ook uit het buitenland. Een Belgische surfer twittert: 'Ook bij de Belgische surfers komt het drama in Scheveningen hard aan. Zoveel vragen, verslagenheid heerst.'

Zwarte dag

Het bestuur van Jumpteam heeft zijn leden geïnformeerd over het drama met een bericht via sociale media: 'Vandaag denken wij met een zwaar hart aan de vijf mannen die gister de strijd met onze geliefde Noordzee hebben bekocht met hun jonge levens. Een zwarte dag in de geschiedenis van Scheveningen.'

'Onze gedachten zijn ook bij al hun familie en vrienden die het gemis nog niet eens kunnen bevatten', zo vervolgt het bericht. 'Hopelijk zullen wij onze mede-watersporters en de gevaren van de zee ook morgen niet vergeten.' Jumpteam is een ervaren organisatie met een eigen reddingsteam en een reddingsboot.

Een surfpak wordt aan een vlaggenmast gehangen vanwege de omgekomen watersporters. I Foto: Omroep West

