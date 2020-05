Man rijdt net na kwijtraken rijbewijs met 120 km/u door Den Haag en veroorzaakt ongeluk

Een man die maandagmiddag een rijverbod kreeg na rijden onder invloed, is na een achtervolging 's avonds weer aangehouden. Hij reed met 120 km/u door de bebouwde kom in Den Haag en heeft daarbij ook een persoon aangereden. De verdachte is een 25-jarige man uit Den Haag.

Toen agenten de man maandag omstreeks 15.00 uur controleerden, bleek hij onder invloed van verdovende middelen te zijn en te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Nadat hij later op de dag weer vrij kwam, besloot hij toch weer in zijn auto te stappen.

Tijdens zijn rit zag hij een politieauto rijden en daarop verhoogde hij zijn snelheid. In zijn poging de agenten af te schudden, liep de snelheid van de Hagenaar op tot 120 km/uur binnen de bebouwde kom. De verdachte reed met hoge snelheid over de Lijnbaan in Den Haag. Op de Lijnbaan reed hij iemand aan die daardoor naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Tot stilstand tegen geparkeerde auto

De achtervolging eindigde op de Duivelandsestraat in Scheveningen waar de verdachte een geparkeerd auto raakte. Ook de verdachte is in het ziekenhuis nagekeken. Hij is na de controle in het ziekenhuis ingesloten op het politiebureau en zit op dit moment nog vast.

