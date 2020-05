Mogelijk Haagse verdachten van mishandeling Vlijmen herkenbaar in beeld

Vier mannen die worden gezocht voor een zware mishandeling tijdens carnaval in Brabant, komen mogelijk uit Den Haag of omgeving. Ze zijn vorige week onherkenbaar getoond en kregen van de Brabantse politie de kans zich te melden, maar dat is niet gebeurd. Daarom zijn ze nu herkenbaar in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 februari wordt er carnaval gevierd in Vlijmen. Het is aan het begin van de nacht druk in pizzeria Het Akkertje. De eerst zo vrolijke carnavalssfeer slaat om: er ontstaat een grote vechtpartij. Daarbij worden mensen geslagen en geschopt, er wordt een kopstoot uitgedeeld en iemand slaat met een barkruk.

Er raken vier mannen gewond. Eén van hen is zo hard tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij al op de grond lag, dat hij bewusteloos raakt. Het gaat inmiddels weer beter met de slachtoffers. De politie zoekt vier mannen als verdachten. Ze komen mogelijk uit Den Haag of de omgeving, dus daarom worden de beelden ook in deze regio getoond.

Weet u wie het zijn?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem