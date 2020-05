Vrouw (69) uit Gouda schrikt wakker van drie inbrekers in haar slaapkamer

Een 69-jarige inwoonster van Gouda belandt in een nachtmerrie als ze wakker schrikt en ziet dat er drie mannen in haar slaapkamer staan. Ze dragen bivakmutsen en beroven haar van haar ketting. Als ze zijn gevlucht, ziet de vrouw dat haar hele huis is doorzocht. De politie is dringend op zoek naar getuigen van de inbraak.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer woont op de begane grond van een appartementencomplex aan de Johan den Haenstraat in Gouda. In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 april ligt ze te slapen, als ze rond drie uur wakker wordt. Er staan die in het donker geklede mannen met bivakmutsen en zaklampen in haar slaapkamer.

Eén van hen dwingt haar mee te lopen naar de woonkamer. Daar wordt haar gouden ketting van haar nek getrokken en de drie mannen vluchten weg door een raam. De bewoonster ziet dan dat alle lades en kasten van alle kamers zijn doorzocht en er zijn spullen weg.

Emotionele waarde

De gestolen ketting heeft een grote emotionele waarde voor de vrouw. Daarnaast is ze erg geschrokken en ontdaan door de inbraak. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten.

Heeft u de daders die nacht bijvoorbeeld gezien, of weet u of ze een vervoermiddel hebben gebruikt? Alle informatie is welkom. Ook wil de politie u graag spreken als u over camerabeelden beschikt waar de inbrekers mogelijk op staan.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem