Twee duo's stelen voor duizenden euro's aan parfum bij Douglas

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

De eerste diefstal is op zaterdagmiddag 4 januari bij het filiaal aan de Driekant in het Stadshart van Zoetermeer. Camera's leggen vast hoe een man en een vrouw meteen na binnenkomst aan de slag gaan: zowel de man als de vrouw stoppen verschillende doosjes parfum in de schoudertas van de vrouw.

De man kijkt meerdere keren goed om zich heen om te zien of iemand ze in de gaten heeft, maar dit is niet het geval. Vervolgens lopen ze de winkel weer uit met ruim 2000 euro aan parfum.

Tweede diefstal

Op zondag 8 maart komen een andere man en vrouw de winkel binnen. Ook zij stelen ongezien dure flessen parfum: uiteindelijk maken ze voor 1900 euro buit.

Herkent u de verdachten?

