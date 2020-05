Beachvolleyballers blij dat ze weer kunnen trainen op Haagse topsportlocatie

Vanwege het coronavirus moesten ook het Nationaal Topsportcentrum Zeilen, de Sportcampus Zuiderpark en het Nederlandse olympische skatepark noodgedwongen op slot. Maar nadat alle coronaprotocollen waren ingediend en goedgekeurd kunnen de topsporters hier weer terecht.

Dat is maar goed ook, want thuis was het volgens Alexander Brouwer toch behelpen met trainen in de achtertuin: 'Ja, dat is toch typisch voor deze coronatijd. Het is improviseren, aanpassen. Ik speel het liefst beachvolleybal met wat meer spelers. Maar op dat moment mocht dat nog niet en dan is het aanpassen en dan meer tegen een radiator spelen.'

Conditie achteruit

Om fit te blijven had beachvolleyballer Steven van de Velde gewichten mee naar huis gekregen. En omdat hij vlak bij de kust woont, deed hij cardio op het strand. Toch is het weer wennen om nu te beachvolleyballen: 'Dat balgevoel was er nog steeds, maar de conditie is wel wat achteruitgegaan. Vooral dat vele bewegen in het zand, ondanks dat ik wel wat cardio heb gedaan. Ja, dat is wel zwaar.'

De beachvolleyballers moeten zich strikt aan het protocol houden. Dus handen wassen bij binnenkomst, voorafgaand aan de training alle ballen ontsmetten en op drie meter afstand van elkaar sporten. Dat is niet ideaal. 'Voor een wedstrijd trainen is op deze manier niet te doen', vertelt Van der Velde. 'Maar er zijn ook nog geen wedstrijden ingepland. Dus we hebben nu een redelijk lange periode om op te bouwen en hopelijk gaan de protocollen er dan weer van af.'

Tokio

Het doel om te trainen blijft natuurlijk de Olympische Spelen in Tokio. Intussen is de hoop dat mogelijk in november weer wedstrijden kunnen worden gespeeld. Brouwer: 'Er zouden dan toernooien in Brazilië en Mexico kunnen plaatsvinden. Daar is nu sprake van. Maar ja, dat is nog niet concreet want iedereen houdt een slag om de arm. Je weet ook niet hoe de situatie in die landen zich ontwikkelt.'

Beachvolleyballer Alexander Brouwer | Foto: Omroep West

Brouwer gaat er vanuit dat hij samen met Robert Meeuwsen wel volgend jaar aantreedt tijdens de Olympische Spelen. 'We zijn zo goed als zeker gekwalificeerd. Dat blijft zo. Maar een jaar wachten is in topsporttermen wel erg lang. Daarom hebben we bewust gekozen om in deze coronatijd zoveel mogelijk thuis door te trainen, maar ook juist onze rust te pakken. Zodat we fris aan de start staan zodra we helder hebben naar welke doelen we toe werken.'

ZIE OOK: Atlete Maureen Koster: 'Dat de Spelen niet doorgaan heb ik inmiddels kunnen accepteren'