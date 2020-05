Bedreigde casino's gokken op eerdere opening: 'We zijn er klaar voor'

Het kabinet heeft casino's over het hoofd gezien bij de heropening van bedrijven. Voor hen is 1 september te laat, ze hopen toch al eerder open te mogen. 'We zijn coronaklaar', aldus casino-eigenaar Niek Hommerson.

Voor de deur wordt aangegeven hoeveel mensen binnen mogen, dan moeten de gasten hun handen desinfecteren, worden ze gecontroleerd en gaan ze via een looppad met gescheiden banen de zaak in. Zo zou het werken áls het casino open zou kunnen, maar in de grootste van zijn zes zaken, het casino aan de Dagelijkse Groenmarkt in Den Haag is Niek Hommerson alleen met zijn personeel, er is geen kip te bekennen. 'Triest, voor onze zaak die al 125 jaar bestaat maar ook voor het publiek. Dat kan nu nergens legaal een gokje wagen. En kijk maar eens hoeveel illegale pokertoernooien er elke dag worden opgerold. Levensgevaarlijk.'

Hommerson toont de schermen tussen de stoelen aan de speeltafels, de gokmachines die verder uit elkaar zijn gezet en de ontsmettingsmiddelen waarmee elke keer de toetsen, schermen en stoelen worden gereinigd. 'We kunnen volgende week al open.' Hommerson hoopt dat de lobby samen met staatsbedrijf Holland Casino nog iets kan uithalen.

Geen gokje wagen

'Het is toch vreemd als een bedrijfstak die zoveel belasting betaalt en zo goed draait, door de overheid moet worden gesteund?' Toch gaat hij niet zover als sommige horecaondernemers die dreigden hun zaak tegen alle verboden in te openen. 'Nee, dat is een economisch delict, dat kost me meteen mijn vergunning.' Dat gokje wil hij niet wagen? 'Nee, niet daarop, daar is de inzet veel te hoog.'

