Erfenis bruidspaar dat stierf op huwelijksreis toch geheel naar familie van man

Na een lange juridische strijd om de erfenis van het in 2016 overleden Voorburgse bruidspaar Jeroen Venema en Michou de Graaf, heeft de rechtbank dinsdag in hoger beroep besloten dat de familie van Jeroen recht heeft op de hele erfenis. Het gaat om zo'n 200.000 euro. Eerder besloot de rechtbank een uitzondering op het erfrecht te maken, waardoor ook de familie van Michou een deel van de erfenis zou krijgen.

Jeroen Venema (31) en Michou de Graaf (28) waren net getrouwd in gemeenschap van goederen en maakten tijdens hun huwelijksreis een excursie naar het eiland Saona. Bij terugkomst in hun hotel voelden ze zich niet goed. Later die nacht stierf het koppel. Volgens lokale artsen zijn de twee overleden na het eten van besmette vis, maar dat is volgens het Openbaar Ministerie niet bewezen.

Doordat het echtpaar geen testament had laten opmaken, volgde een rechtszaak over de vraag wie erfgenaam is van de overleden 28-jarige vrouw. De vrouw was namelijk eerder overleden dan de man, waardoor de man volgens de letter van de wet de erfenis van zijn vrouw overnam. De familie van Jeroen is daardoor erfgenaam van de hele nalatenschap van het stel.

Geen reden om af te wijken van het erfrecht

De rechtbank oordeelde eerder dat er reden was om een uitzondering op de regel te maken en dus kreeg ook de familie van de vrouw een deel van de erfenis. De moeder van de man ging daartegen in hoger beroep bij het Hof.

En dat besloot anders dan de rechtbank, waardoor de erfenis van het echtpaar naar de familie van de man gaat. 'Het is duidelijk dat wat het echtpaar is overkomen, zeer schrijnend is en dat het leed van hun nabestaanden onbeschrijflijk groot moet zijn', aldus het Hof. Maar dit staat volgens het Hof los van de juridische vraag om een uitzondering op het erfrecht te maken. Dat is volgens het Hof alleen zo als het anders zou leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor de familie van de vrouw. Daarvan is volgens het Hof in deze zaak geen sprake.

'Geen makkelijke boodschap'

En dus ziet de familie van de Voorburgse vrouw niets terug van de erfenis. 'Het Hof beseft dat dit geen makkelijke boodschap is voor de familie.' Ook oordeelde het Hof dat beide partijen hun proceskosten zelf moeten betalen.