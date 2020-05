We bestellen meer online: 'Omzetten webwinkels geëxplodeerd door corona-uitbraak'

Een webshop die zijn verkoop flink omhoog heeft zien gaan is VelvetMusic.nl in Leiden, een online platenzaak waar je onder meer vinyl, cd's en en dvd's kunt kopen. De verkoop online is zo'n beetje verdubbeld en de klant geeft ook nog eens meer geld uit.

Mark Kneppers van VelvetMusic Online: 'Mensen geven gewoon makkelijk drie à vierhonderd euro uit. Ik denk dat mensen nu veel thuiszitten waardoor ze hun geld niet makkelijk kunnen uitgeven en dus hoopt dat op. En dan gaan ze iets leuks voor zichzelf kopen, zoals elpees en cd's.'

VelvetMusic Online uit Leiden | Foto: Omroep West

'Omzetten exploderen'

En deze ontwikkeling ziet de branchevereniging voor webwinkels ook. Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org: 'Sinds de corona-uitbraak zien we dat de omzetten in veel productgroepen is geëxplodeerd. Alles wat thuis leven en thuis werken aangenamer maakt, wordt massaal online gekocht.’

Jongen vervolgt: 'Denk aan eten en drinken, spullen voor in de tuin, meubels, doe-het-zelf-spullen, kleding (zoals joggingbroeken en sportschoenen), 'home entertainment' (trampolines, boeken, spelletjes), tondeuses, en kabels en tablets en dergelijke. Al die zaken vliegen massaal over de toonbank. Er zijn sinds 50 procent. Bij gezondheidsartikelen (zoals medicijnen) is dat aantal zelfs 600 tot 700 procent.'

Meer webwinkels

Ook de webshop beauty-label.nl uit Maasdijk kent een flinke toename van de verkoop, doordat schoonheidssalons twee maanden dicht waren. Sharon Buffart van de webshop 'Mensen willen toch iets aan hun uiterlijk doen. Wij verkopen vooral producten voor nagels, wimpers, wenkbrauwen en ook wax en hars. Omdat mensen nu zelf thuis aan de gang gaan geven we ook veel advies over hoe je de producten juist gebruikt.'

Webshop beauty-label.nl uit Maasdijk | Foto: Omroep West

Niet alleen wordt er meer omgezet maar ook het aantal webwinkels neemt toe volgens de branchevereniging. Wijnand Jongen: 'Er komen sinds de corona-uitbraak duizenden webwinkels per maand bij. Veel ondernemers zien hun kans schoon om alsnog toe te treden tot de online markt. Bijvoorbeeld mensen die thuiszitten, maar ook ondernemers uit winkelstraten die een online kanaal missen.'

PostNL zet ook alle zeilen bij

PostNL merkt ook dat het bijzonder goed gaat met de webwinkels. Normaal gesproken bezorgt PostNL op een gemiddelde doordeweekse dag zo’n 900.000 pakketten, dat aantal ligt nu aanzienlijk hoger. Om de toename te kunnen verwerken heeft PostNL in een paar weken tijd de capaciteit met 40 procent vergroot.

Zo zet PostNL studenten met een weekendbaantje nu ook doordeweeks in. Daarnaast zetten uitzendbureaus en ondernemers waar PostNL mee samenwerkt, waar mogelijk ook extra mensen in. Ook worden mensen die door de overheidsmaatregelen rond corona werkeloos thuis zitten gevraagd tijdelijk aan de slag te gaan bij PostNL.