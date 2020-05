Met Stille Trom: Richard van Nieuwkoop houdt deur voor Rijnsburg op een kier

Van Nieuwkoop is acht seizoenen lang de onbetwiste nummer één onder de lat bij Rijnsburgse Boys. Hij bewijst zich de voorbije jaren keer op keer bij trainers als Niek Oosterlee, Pieter Mulders en Wilfred van Leeuwen. Maar in de zomer van 2019 doet zich een onverwachte situatie voor. Henk Wisman - nieuw bij de club - maakt een andere keuze dan al zijn voorgangers. Hij verkiest Bradley van der Meer boven Van Nieuwkoop.

'Dan gaat er toch wel even door je hoofd: is dit nou waar ik nog een jaar voor gebleven ben?', vertelt Van Nieuwkoop, die dit seizoen uiteindelijk de eerste veertien wedstrijden op de bank zit. Hij blijft - hoe moeilijk dat soms ook is - vechten voor de plek die zo lang van hem is geweest. En zijn strijdlust wordt beloond. Op 7 december 2019 staat Van Nieuwkoop weer als basisspeler op het wedstrijdformulier. Hij is back in business.

Mijlpaal

'Uiteindelijk ben ik blij dat ik nog een seizoen ben doorgegaan. En ja, ik heb een half jaar op de bank gezeten, maar daar leer je ook weer andere dingen van. Wat je leert? Nou, je wil misschien dingen zeggen, die je eigenlijk niet moet willen zeggen. Je moet wat meer ingetogen zijn, en jezelf nog meer bewijzen op de trainingen. En dat is wel gelukt. Ik ben de grens van 250 wedstrijden gepasseerd, wat natuurlijk ook wel een kleine mijlpaal is.'

Niets lijkt een mooi afscheid nog in de weg te staan. Van Nieuwkoop heeft het vertrouwen van Wisman gewonnen en Rijnsburgse Boys draait daarnaast ook nog eens lekker. Maar dan steekt het coronavirus de kop op. De competitie wordt stilgelegd en Van Nieuwkoop heeft - zonder dat hij het van te voren weet - zijn laatste wedstrijd voor Rijnsburg gespeeld.

'Dit is misschien wel het moeilijkste wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. Kijk, als je afscheid neemt, dan weet je dat die laatste wedstrijd eraan komt. Daar werkte ik ook naartoe. Spakenburg-thuis, dat zou mijn afscheidswedstrijd zijn. Dat gaat nu allemaal niet door, en dat is toch wel heel erg vreemd. Je gaat door met je leven, op het werk kan ik mijn ei ook wel een aardig kwijt, maar ik heb het er wel lastig mee gehad.'

Titelstrijd

Op zaterdag 7 maart speelt Van Nieuwkoop zijn laatste wedstrijd met Rijnsburgse Boys. GVVV wordt met ruime cijfers (6-2) aan de kant gezet. Het weekend daarop wacht misschien wel één van de belangrijkste tegenstanders van het seizoen: koploper Katwijk. Bij winst mengt Rijnsburg zich nóg meer in de titelstrijd in de tweede divisie. 'Dat zou een bepalende wedstrijd geweest zijn.'

Mocht de club een keeper tekort komen, dan wil ik me best nog inzetten

'Ik heb altijd gezegd: ik sluit af met een kampioenschap. En het zat er ook in dit jaar. We hadden een lekkere reeks achter de rug.' Uiteindelijk wordt Van Nieuwkoop dus nooit kampioen met Rijnsburg. In 2008/2009 pakt de club voor het laatst een titel (hoofdklasse A), maar Van Nieuwkoop speelt dan nog bij TONEGIDO in Voorburg. Hij maakt in de zomer van 2009 de overstap naar de 'Uien', vlak na dat bewuste kampioenschap.

Deur op een kier

Na elf jaar op deze manier afscheid nemen, het zit Van Nieuwkoop niet lekker. Door zijn hoofd schiet de gedachte om er tóch nog een jaar aan vast te plakken. 'We hebben de opties een beetje open gehouden. De club heeft natuurlijk afspraken met de drie andere keepers gemaakt. Ze gaan mij daar niet tussen wurmen, en dat wil ik ook absoluut niet.'

'Ik heb alleen wel gezegd: mochten jullie een keeper tekort komen, dan wil ik me best nog inzetten. Puur omdat ik het niet op deze manier af wil sluiten. Ik kan me volledig vinden in wat de club hierover tegen mij gezegd heeft. Maar ik dacht: ik ga het wel proberen, want als je het niet doet, krijg je misschien spijt. Nu heb ik dat niet. Ik heb het aangegeven, en als er een optie is, dan zullen ze die waarschijnlijk grijpen.'

Enige Rijnsburgse jongen

In zijn omgeving hoort Van Nieuwkoop van supporters dat ze het jammer vinden dat hij ermee stopt. 'Ik ben natuurlijk dé Rijnsburgse jongen in het elftal. Dat is mooi om te horen, want het is iets positiefs.'

'Ik heb de laatste wedstrijden niet anders staan keepen, maar je bent wel in je hoofd aan het malen. Het waren nog maar een paar wedstrijden en het einde kwam steeds dichterbij. En dan wil je toch iets goeds laten zien. Je hoopt dat de mensen je ook op zo'n manier blijven herinneren. Ik laat de club met een leeg gevoel achter. Het is gewoon onwerkelijk.'

