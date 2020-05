Vrijwilliger Reddingsbrigade: 'De afgelopen dagen waren heftig'

'Op zo'n schaal heb ik het nog nooit eerder meegemaakt.' Dat zei vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Eric van den Akker, in het tv-programma Op1. Hij is al dertien jaar actief bij de KNRM en was maandag en dinsdag betrokken bij de reddingsactie en zoektocht naar de watersporters. 'De afgelopen dagen waren echt heel heftig.'

Van den Akker is vrijwilliger bij de KNRM in Ter Heijde, ten zuiden van Scheveningen. 'Aan het begin van maandagavond werden we gepiept door de kustwacht', vertelt hij. 'In eerste instantie werd alleen station Scheveningen gepiept, maar de berichtgeving was zo ernstig dat er opgeschaald werd en de kustwacht ook station Ter Heijde en Hoek van Holland heeft opgeroepen.'

De reddingswerker en zijn collega's werd gevraagd om de vloedlijn tussen Ter Heijde en Schevingen af te zoeken en te kijken of daar iets te zien was. 'Dat was niet zo en dus hebben we de kustwacht van Scheveningen ondersteunt op Scheveningen.'

'Je doet alles wat je kan'

'Toen wij gealarmeerd werden, kregen wij door dat er twee watersporters uit het water waren gehaald waarvan er één werd gereanimeerd. Als je dan hoort dat er ook nog een aantal vermist zijn, doe je alles wat je kan', aldus Van den Akker. Toch moesten ze 's avonds de zoektocht staken. 'Als je naar huis gaat terwijl er nog een aantal vermist worden, dan is dat niet fijn.' Twee lichamen werden maandagavond geborgen.

De dinsdagochtend vertrokken de reddingswerkers dan ook weer in alle vroegte vanuit Ter Heijde om verder te zoeken. 'Je wil er zo snel mogelijk weer op uit gaan. We zijn rond 5.45 uur vertrokken richting Scheveningen', vertelt hij bij Op1. Ook dinsdagochtend werden twee lichamen gevonden.

'Kans om vijfde lichaam te vinden klein'

Het vijfde lichaam is gezien op zee maar nog niet gevonden. 'We denken niet dat we morgen weer verder gaan zoeken', aldus Van den Akker. 'Dat bepaalt de kustwacht. De kans dat we hem nog vinden is klein.'

LEES OOK: Verslagenheid groot onder surfers: 'Een zwarte dag in de geschiedenis van Scheveningen'