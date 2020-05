Coronavirus: KNVB komt over week of twee, drie met plan

De belangrijkste punten op dit moment:

KNVB komt over week of twee, drie met plan

Angst bij spoorwegpersoneel over toename aantal reizigers

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 52 sterfgevallen doorgekregen

Madurodam opent maandag weer de deuren voor bezoekers, in het weekend wordt er getest

Pathologen: Bijzondere verschijnselen bij overleden coronapatiënten

Hofbad Den Haag heropent donderdag

Wil je teruglezen wat er dinsdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Voetbalbond KNVB komt binnen een week of twee, drie met een eerste plan om de duels in de eredivisie en eerste divisie te hervatten. De bond en het kabinet gaan dan samen kijken of dat haalbaar is, zegt sportminister Martin van Rijn.

De KNVB maakte tot dusver niet duidelijk hoe de bond weer profwedstrijden wil gaan spelen, maar verklaarde wel dat het betaald voetbal 300 miljoen euro nodig zou hebben om overeind te blijven. Dat ergerde het kabinet, dat de voetbalbond te verstaan gaf eerst maar eens met een plan te komen.

De bond beseft dat grote evenementen als een voetbalwedstrijd in een vol stadion voorlopig niet mogelijk zijn, constateert hij. En dat het kabinet evenmin een 'grote zak met geld heeft klaarstaan'.

Het Nationale Theater gaat los vanaf 1 juni middernacht

Vanaf 1 juni mogen alle theaters in Nederland de deuren weer openen voor maximaal dertig bezoekers. Met het thema 'Het Nationale Theater speelt altijd', opent het theater in Den Haag om één minuut na middernacht de deuren. Er zullen dan twee keer per dag, vier dagen per week voorstellingen zijn. Eerst voor ongeveer 25 man publiek en vanaf 1 juli voor ongeveer 95 man publiek.

Excuses Vestager over verwarring rond procedure om vouchers

Er wordt vooralsnog geen inbreukprocedure tegen Nederland en andere lidstaten gestart vanwege vouchers die passagiers krijgen ter compensatie van een geannuleerde vlucht in verband met het coronavirus.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager zegt in een Tweet dat ze zich eerder woensdag heeft vergist met haar mededeling daarover. 'Het was mijn misvatting over de status van de brief die we vandaag sturen. Het spijt me dat ik verwarring heb veroorzaakt', schrijft de Deense.

RDW onderzoekt veiligheid schermen in auto's

De RDW (de dienst die voertuigen en rijbewijzen registreert) onderzoekt of plastic schermen in auto's en busjes kunnen worden geplaatst om chauffeurs en passagiers van elkaar te scheiden in verband met het coronavirus.

Het aanbrengen van een afscherming kan volgens de RDW nadelige effecten hebben op bijvoorbeeld de bewegingsruimte van de bestuurder, het zicht naar buiten, het zichtveld via de spiegels en de werking van de airbags.

Het huidige coronavirus veroorzaakt véél meer dan alleen longontstekingen. Dat bevestigt pathologisch onderzoek bij mensen die aan of met covid-19 zijn overleden. De NOS sprak erover met vier pathologen.

'We zien onder meer kapotte longblaasjes, bloedstolsels in grote bloedvaten, schade aan de kleinste haarvaatjes en littekenweefsel. Vooral de hoeveelheid bloedstolsels in de longslagaderen is opvallend. Ook hart, nieren en zelfs de hersenen kunnen ontstoken raken', aldus de pathologen.

Angst bij spoorwegpersoneel over toename reizigers

Onder conducteurs en machinisten heerst angst voor een te forse toeloop van het aantal treinreizigers als de reguliere dienstregeling in het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer wordt hervat. Het spoorwegpersoneel vreest dat treinen voller raken dan de afgesproken capaciteit van 40 procent. Dit zegt bestuurder Wim Eilert van spoorwegvakbond VVMC.

'Reisbranche valt om bij massaal terugvragen geld'

De Nederlandse reissector valt om als klanten massaal hun geld terug zouden vragen wegens geannuleerde reizen door het coronavirus. Met die waarschuwing komt de brancheorganisatie ANVR na een uitspraak van de Europese Commissie. Die oordeelde dat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties verplicht zijn gedupeerde reizigers geld terug te geven als ze geen voucher willen.

52 nieuwe sterfgevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 52 nieuwe meldingen binnengekregen over overleden coronapatiënten. In totaal staat het officiële dodental van de corona-epidemie in Nederland nu op 5562. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet het het virus.

'Een blijk van waardering'

Wethouder Jan Verbeek van de gemeente Zuidplas heeft woensdag koeken uitgedeeld bij kinderopvang Kwartelnest in Zevenhuizen. 'Een blijk van waardering namens de gemeente.'

Madurodam is 'anderhalvemeter-klaar' en heropent maandag

Maandag zijn bezoekers weer welkom bij Madurodam in Den Haag. Half maart sloot het miniatuurpark de deuren vanwege de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Volgens een woordvoerder is het park inmiddels 'anderhalvemeter-klaar'. Madurodam houdt aankomend weekend een testdag voor abonnementhouders. Vanaf maandag is Madurodam voor het eerst open voor mensen met dagtickets, die alleen online te verkrijgen zijn. Om te grote drukte in het park te voorkomen, geldt een maximumaantal gasten per dag. Iedere gast is verplicht om de dag van bezoek, inclusief een tijdslot, te reserveren. Ook wanneer je al een geldig toegangskaartje in je bezit hebt. Naar verwachting is het vanaf vrijdag mogelijk om een bezoek via de site te reserveren.

Overheid heft tijdelijk geen btw op mondkapjes

Op mondkapjes hoeft vanaf 25 mei niet de gebruikelijke 21 procent btw te worden betaald. Dat geldt voor zowel medische als niet-medische mondkapjes. De maatregel blijft in ieder geval tot 1 september van kracht, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën).

Studenten luiden opnieuw noodklok

Studenten luiden al bijna twee maanden de noodklok over hun inkomensverlies en het uitblijven van financiële steun. Zij verloren sinds de uitbraak van de coronacrisis volgens de LSVb gemiddeld zo'n 530 euro per maand aan inkomen: de helft van een gemiddeld studentenbudget.

Na acties van LSVb en FNV Young & United sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich twee weken geleden uit over de noodzaak om snel met een oplossing voor studenten te komen. Maar de studenten vinden dat minister Wouter Koolmees draalt. Uit protest spreken studenten woensdag voor de tweede keer massaal politici aan op Twitter onder de hashtags #nietmijnschuld en #duurtlang.

Minder mensen die langdurige zorg krijgen overleden

Het aantal sterfgevallen onder mensen die langdurige zorg krijgen, is verder gedaald. In de week van 27 april tot en met 3 mei stierven ongeveer 1400 mensen uit deze groep. Dat zijn er ongeveer driehonderd minder dan in de week ervoor. Het aantal doden ligt nog wel boven het gemiddelde, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HMC gaat de zorg uitbreiden

HMC gaat vanaf maandag stapsgewijs de poliklinische zorg en operaties uitbreiden. Medisch specialisten bekijken welke patiënten het eerst zorg nodig hebben. Deze patiënten worden gebeld voor een afspraak. 'We blijven uitgebreide maatregelen nemen om patiënten veilige zorg te verlenen', benadrukt een woordvoerder. Veel patiënten moesten de afgelopen weken geduld hebben, omdat veel niet-acute afspraken en operaties vanwege de coronadrukte moesten werden afgezegd. Maar volgens Daniëlle Horbach, lid raad van bestuur, reageerden patiënten hier vaak begripvol op en toonden ze geduld.

Europese Commissie over luchtvaartvouchers

De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen Nederland en andere lidstaten die passagiers alleen een voucher aanbieden ter compensatie van een geannuleerde vlucht in verband met het coronavirus. 'Wij houden vast aan de EU-wetgeving', zegt vicevoorzitter Margrethe Vestager. Ze erkent dat er een cashflowprobleem is bij luchtvaartmaatschappijen, maar wijst erop dat ook consumenten hun baan hebben verloren en het geld kunnen gebruiken. In het Europees passagiersrecht staat dat een gedupeerde moet kunnen kiezen tussen geld terug of een omboeking.

Uitstel bezoek aan dierenarts kan gevaarlijk zijn voor de mens

Door de coronamaatregelen stelt een derde van de huisdiereigenaren het bezoek aan de dierenarts uit. Het baasje gaat nog wel met een gewonde hond of kat naar de dierenarts, maar de helft stelt de vaccinaties uit. Daarin schuilt nou juist een gevaar voor de gezondheid van dier én mens. Dat stelt AniCura, een internationale keten van dierenklinieken, waarvan er 75 in ons land zijn. Vaccinaties beschermen dieren tegen ernstige, vaak besmettelijke ziektes, die ook van dier op mens kunnen overgaan.

Bijna 1900 bedrijven uit Bollenstreek krijgen financiële steun

Ruim 2500 bedrijven in de Bollenstreek hebben een aanvraag gedaan voor financiële steun vanwege de coronacrisis. Bijna 1900 bedrijven hebben het geld inmiddels uitgekeerd gekregen, meldt ISD Bollenstreek, de sociale dienst van Hillegom, Noordwijk, Lisse en Teylingen.

Openbaar vervoer het drukst sinds begin 'intelligente lockdown'

Het was vrijdag het drukst in het openbaar vervoer sinds premier Mark Rutte eind maart de 'intelligente lockdown' afkondigde. Sinds vorige week woensdag stappen duidelijk meer mensen in de bussen en treinen, maar nog lang niet zoveel als vanouds. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS(en ov-chipkaartbedrijf Translink. Op de snelwegen is de laatste weken te zien dat het buiten de spitsuren om weer bijna even druk is als gebruikelijk.

'Wat een klus!'

Premier Mark Rutte was woensdagochtend op bezoek bij de NS om met eigen ogen te zien hoe vervoersbedrijven zorgen dat de druk op het ov niet te groot wordt nu de coronamaatregelen versoepeld worden en mensen ondanks alles veilig kunnen reizen, ook als het weer drukker wordt. 'Bij de NS zagen Stientje van Veldhoven en ik wat een klus het aanpassen van het materieel en het weer opvoeren van de dienstregeling is.'

Een work-out met de zeilsters Annemieke en Annette

Voor wie ook in deze coronatijd graag sportief bezig wil zijn, hebben de zeilsters Annemiek Bekkering uit Den Haag en Annette Duetz uit Delft een heuse zeilwork-out bedacht. Doe je mee?

Terrassen in Leidschendam mogen groeien

Terrassen van horecaondernemers in Leidschendam mogen de komende periode groeien. Dit D66-voorstel werd tijdens de raadsvergadering van maandag unaniem aangenomen. Vanaf 1 juni mogen de terrassen van cafés en restaurants naar verwachting weer open, onder de voorwaarde van de anderhalvemeternorm. De landelijke politiek is nog in overleg om dit met enkele dagen te vervroegen naar het pinksterweekend.

Hofbad heropent donderdag deuren

Vanaf donderdag kan voorzichtig weer worden gestart met zwemmen in gemeentelijke zwembaden, laat de gemeente Den Haag weten. Dit kan allereerst in het Hofbad. Volgende week maandag openen vervolgens ook de Blinkerd, de Waterthor en Overbosch hun deuren. Er wordt gestart met baantjes zwemmen voor iedereen met een zwemdiploma. Daarbij zijn de openingstijden verruimd - van 7.00 tot 13.00 uur - zodat meer mensen veilig kunnen zwemmen.

Wie wil zwemmen, moet zich aanmelden via de sport-infolijn (070-353 72 72) en wordt gevraagd niet eerder dan tien minuten voor de starttijd naar het zwembad te komen en daar met pin of contactloos te betalen. Zwemmers moeten zich thuis omkleden, thuis naar de wc te gaan en na afloop ook thuis te douchen. Tijdens het zwemmen moet iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Euthanasiecentrum weer open voor nieuwe aanmeldingen

Het Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag neemt met ingang van woensdag weer nieuwe hulpvragen in behandeling. De capaciteit van het expertisecentrum, dat begeleidt bij euthanasiewensen en die ook eventueel uitvoert, is wel beperkt. Het aantal beschikbare ambulante artsen en verpleegkundigen is 20 procent minder dan voor de coronacrisis. Euthanasieverzoeken uit de provincie Zuid-Holland worden vanaf volgende week opgepakt en dan is de patiëntenstop, die sinds 20 maart gold, in alle provincies opgeheven.

Pathé: met maximaal twee personen of huishouden naar film

Bioscoopbezoekers mogen vanaf 1 juni met maximaal twee personen of een huishouden naar een filmvoorstelling van Pathé. Ook moeten bezoekers direct de bioscoop verlaten zodra de film is afgelopen, staat in het coronaprotocol dat de bioscoopexploitant woensdag naar buiten heeft gebracht.

Leidse kinderboerderij is weer open

In Leiden zijn deze woensdag weer bezoekers welkom bij kinderboerderij Merenwijk. Er is eenrichtingsverkeer ingesteld en mensen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Per gezin is maximaal één volwassene toegestaan.

Sekswerkers voelen zich uitgesloten van coronahulp

Sekswerkers schrijven een brandbrief aan het kabinet over het ontbreken van financiële ondersteuning nu ze vanwege de coronacrisis niet mogen werken. Zij voelen zich uitgesloten van coronahulp. Dat stelt SekswerkExpertise, het platform voor positieverbetering sekswerkers, op basis van een enquête onder de leden.

Handelsbarrières treffen Nederlandse ondernemers in buitenland

De coronacrisis raakt ook Nederlandse ondernemers in het buitenland hard. Dat meldt ondernemersorganisatie VNO-NCW op basis van een onderzoek onder internationaal opererende Nederlandse (mkb-)bedrijven, uitgevoerd door NLinBusiness. Zowel binnen als buiten de EU ervaart zestig procent van de onderzochte bedrijven groeiende handelsbarrières.

Coronakapsel

Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer heeft 'driedubbele waardering' voor zijn kapper.

Onderzoek naar zorg in laatste levensfase coronapatiënten

Het Erasmus MC begint een groot nationaal onderzoek naar ervaringen over de zorg in de laatste levensfase van coronapatiënten. Het Rotterdamse ziekenhuis doet een oproep aan nabestaanden en zorgverleners om hun verhaal te delen. Het is de bedoeling om te leren van die ervaringen.

Invictus Games

Staatssecretaris Barbara Visser staat woensdag stil bij de Invictus Games die nu volop bezig zouden zijn in Den Haag als het coronavirus daar geen stokje voor had gestoken. 'Hang in there, we denken aan jullie!'

Staatssecretaris roept ggz op zoveel mogelijk patiënten te zien

Zorgverleners in de ggz moeten hun patiënten als dat veilig kan weer zoveel mogelijk face to face behandelen, vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij roept hen daartoe op. De coronacrisis raakt mensen met psychische problemen hard, blijkt uit onderzoek van onder meer het Trimbos-instituut. Ze hebben vaak niet alleen meer klachten, maar vinden ook dat de hulpverlening tekortschiet. Ze zeggen minder hulp en begeleiding te krijgen en missen face-to-facecontact met zorgverleners.

'Patiënten mijden zorg, ook bij ernstige klachten'

Terwijl ziekenhuizen de gewone zorg langzaam opstarten, mijdt nog altijd een flinke groep patiënten de zorg. Ze bellen niet met hun huisarts of 112, ook al hebben ze klachten die kunnen wijzen op iets ernstigs. Volgens de Federatie Medisch Specialisten zijn patiënten bang in het ziekenhuis het nieuwe coronavirus op te lopen, of om de zorg onnodig te belasten, schrijft Trouw.

Jarig Metropole Orkest biedt verpleeghuizen 'hoop en vertier'

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat groots te vieren. Dat viel door de coronacrisis in het water. Het orkest komt met iets anders, indachtig de reden waarom het ooit - kort na de Tweede Wereldoorlog - werd opgericht: het volk 'hoop en vertier' bieden in zware tijden. Het orkest stelde een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter Dolf van der Linden. Musici van het orkest zullen de cd persoonlijk naar verschillende verpleeghuizen in het land brengen.

Kernteam kabinet bespreekt coronacrisis

Het kernteam van het kabinet bespreekt woensdag aan het eind van de middag weer de coronacrisis. Er worden geen nieuwe, grote besluiten verwacht. Er zal op het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer worden teruggekeken op de opening van de scholen. Ook zal vooruit worden geblikt. Volgende week neemt het kabinet waarschijnlijk een besluit over de opening van de middelbare scholen op 1 juni. Ook zouden dan cafés en restaurants weer beperkt mogen opengaan, net als musea, theaters en concertzalen.

'Aantal beschikbare banen verder afgenomen'

Het aantal vacatures is sinds begin april verder gedaald als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt vacaturesite Indeed na analyse van eigen cijfers over april en de eerste week van mei. Begin april was er nog bijna een kwart minder vacatures dan vorig jaar, inmiddels gaat het om ruim een derde. Door de versoepelingen ziet Indeed wel een lichte stijging bij een aantal sectoren.