Coronavirus: 'Patiënten mijden zorg, ook bij ernstige klachten'

De belangrijkste punten op dit moment:

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 54 sterfgevallen doorgekregen

Het aantal coronapatiënten op de ic's is teruggelopen tot 463

Aantal sterfgevallen in Nederland volgens CBS nog altijd bovengemiddeld.

Het CBR beperkt het aantal bezoekers op website wegens overbelasting

Wil je teruglezen wat er dinsdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

'Patiënten mijden zorg, ook bij ernstige klachten'

Terwijl ziekenhuizen de gewone zorg langzaam opstarten, mijdt nog altijd een flinke groep patiënten de zorg. Ze bellen niet met hun huisarts of 112, ook al hebben ze klachten die kunnen wijzen op iets ernstigs. Volgens de Federatie Medisch Specialisten zijn patiënten bang in het ziekenhuis het nieuwe coronavirus op te lopen, of om de zorg onnodig te belasten, schrijft Trouw.

Jarig Metropole Orkest biedt verpleeghuizen 'hoop en vertier'

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat groots te vieren. Dat viel door de coronacrisis in het water. Het orkest komt met iets anders, indachtig de reden waarom het ooit - kort na de Tweede Wereldoorlog - werd opgericht: het volk 'hoop en vertier' bieden in zware tijden. Het orkest stelde een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter Dolf van der Linden. Musici van het orkest zullen de cd persoonlijk naar verschillende verpleeghuizen in het land brengen.

Kernteam kabinet bespreekt coronacrisis

Het kernteam van het kabinet bespreekt woensdag aan het eind van de middag weer de coronacrisis. Er worden geen nieuwe, grote besluiten verwacht. Er zal op het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer worden teruggekeken op de opening van de scholen. Ook zal vooruit worden geblikt. Volgende week neemt het kabinet waarschijnlijk een besluit over de opening van de middelbare scholen op 1 juni. Ook zouden dan cafés en restaurants weer beperkt mogen opengaan, net als musea, theaters en concertzalen.

'Aantal beschikbare banen verder afgenomen'

Het aantal vacatures is sinds begin april verder gedaald als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt vacaturesite Indeed na analyse van eigen cijfers over april en de eerste week van mei. Begin april was er nog bijna een kwart minder vacatures dan vorig jaar, inmiddels gaat het om ruim een derde. Door de versoepelingen ziet Indeed wel een lichte stijging bij een aantal sectoren.

CBR beperkt aantal bezoekers op website vanwege overbelasting

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beperkt noodgedwongen het aantal bezoekers op de eigen websites. Voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen hun examen misten, kan het daardoor langer duren om een nieuwe reservering te maken, meldde het CBR dinsdag.

Ruim 300.000 klanten misten als gevolg van het coronavirus een toets of een examen. Nu vorige week bekend is geworden dat examens weer worden hervat, proberen veel mensen een nieuwe afspraak in te plannen. Dit leidde echter afgelopen maandag tot een recordaantal van 130.000 bezoekers. Om overbelasting van de websites te voorkomen, laat het CBR minder mensen tegelijk op hun sites toe. 'Deze maatregel blijft de komende periode van kracht', aldus de organisatie.

De situatie zorgt ervoor dat het langer kan duren voordat klanten een reservering kunnen maken, een gezondheidsverklaring kunnen indienen of een rijschool kunnen machtigen. Zo is het voorlopig allen mogelijk om voor de eerstkomende vier weken een examen in te plannen. Voor praktijkexamens voor beroepsvervoerders gelden andere afspraken. Die zijn daarover geïnformeerd. Het CBR hervat woensdag de theorie-examens, op 18 mei gevolgd door praktijkexamens.