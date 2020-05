Zoekactie Scheveningen gestaakt, donderdag verder zoeken naar vermiste surfer

De hulpdiensten die in de buurt van het Noordelijk en Zuidelijk Havenhoofd op Scheveningen zochten naar het lichaam van de vijfde overleden watersporter, hebben hun zoekactie voor woensdag beƫindigd. Donderdagochtend wordt er weer verder gezocht naar het lichaam van van de 23-jarige Delftenaar, dat dinsdag al in zee werd gezien.

Een duikteam van Defensie en een zogenoemd Remus-team hielpen woensdag bij de zoekactie. Dat laatste team werkt met een soort onderwaterrobot met sonar, die urenlang onder water kan zoeken. Dat gebeurde nu tussen de havenhoofden, aangezien de vermiste surfer daar in de buurt voor het laatst is gezien. Daarbij is het weer dusdanig dat het niet makkelijk is elders te zoeken, aldus de zegsman.

Eerder woensdagochtend had de politie nog gezocht bij het zuidelijke havenhoofd, na een melding dat iets in het water zou zijn gezien. Daarbij is echter niets aangetroffen.

Vijf ervaren watersporters

Een groep watersporters kwam afgelopen maandagavond in de problemen bij het Noordelijk Havenhoofd. Vijf ervaren watersporters zijn daarbij om het leven gekomen. Op het moment van het ongeluk stond er een harde wind uit het noorden en lag er een flinke laag schuim bij het Noordelijk Havenhoofd. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht.

Meerdere watersporters konden aan het begin maandagavond zelf uit zee komen, een andere man werd gered door de KNRM. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. Twee lichamen werden maandagavond geborgen, dinsdagochtend volgden er nog twee. De dodelijke slachtoffers zijn tussen de 22 en 38 jaar oud.

Verslagenheid om dood jonge mannen

In de surfgemeenschap is met verslagenheid gereageerd op de dood van de vijf mannen. Bij surfschool The Shore zijn veel bossen bloemen neergelegd en er is een gedenkteken gemaakt met een zwart bord met vijf witte vissen erop.

