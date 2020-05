Dit zijn de slachtoffers van het drama van Scheveningen, vijf mannen die zó hielden van de zee

Het zwarte bord met daarop de vijf witte vissen, die symbool staan voor de omgekomen surfers, steekt behoorlijk af tegen de bloemenzee die daarvoor is uitgestald. Heel veel mensen hebben een link met de omgekomen jongens. Is het niet persoonlijk, dan wel omdat ze ook surfen of elkaar van gezicht kennen.

De verslagenheid is groot bij familie, vrienden en kennissen. 'In principe kan dit tragische ongeval de beste overkomen en het is nu ook de beste overkomen', zegt een van hen. Wie waren de mannen die deze week omkwamen?

Joost Bakker (30 jaar)

Joost Bakker | Foto: Facebook

Dat de jongens wisten wat ze deden, blijkt uit hun ervaring. De 30-jarige Joost Bakker uit Den Haag was een bekend gezicht in de surfgemeenschap. Als surfcoach bij onder meer Gezond aan Zee was hij elke dag bezig met zijn allergrootste passie en heeft hij heel wat mensen wegwijs gemaakt in de wereld van de zoute golven. Bovendien wist hij als lifeguard precies welke gevaren de zee met zich mee kan brengen. Toch ging het op 11 mei mis.

'Joost was een levensgenieter, super sociaal, vrolijk, sportief en hield van zijn vrijheid. Zijn passie en zijn werk was surfen en helaas is dat ook zijn dood geworden', staat op de Facebookpagina Huis aan het Water, een stichting waarvoor Joost in 2013 een sponsoractie heeft georganiseerd door van de Noordkaap naar Gibraltar te fietsen.

Sander Dikken (38 jaar)

Sander Dikken | Foto: Facebook

Iemand met wie Joost veel samenwerkte was de 38-jarige Sander Dikken uit Den Haag, die ook omkwam bij het watersportdrama in de Noordzee. Naast zijn werk als business consultant was ook Sander lifeguard en surftrainer bij Gezond aan Zee.

Door zijn studie Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen wist Joost precies hoe hij het beste op zijn bord kon staan en lukte het hem heel goed om anderen een stapje verder richting de neus van de surfplank te brengen. Verschillende mensen eren Sander en Joost op Facebook en bedanken hun voor het delen van hun passie en kennis. 'Zo lief, zo wijs, zo sterk... En toch ging het mis.'

Pim Wuite (24 jaar)

Pim Wuite | Foto: Facebook

'Pim was een vrolijke, gezellige, een beetje ondeugende jongen. Zijn verlies gaat me heel erg aan het hart.' Het zijn de woorden van een oud-schooljuf van de 24-jarige Pim Wuite uit Den Haag. 'Samen met collega's van de Houtrustschool hebben we een bloemetje neergelegd. Pim heeft daar op school gezeten, net als zijn zussen.'

Net als Joost en Sander was Pim trainer bij Gezond aan Zee en had hij een passie voor sporten, zee en strand. Op Facebook zegt iemand: 'Joost, Pim en Sander zijn dé zwemmers. Wat voor zwemmers. Mannen met lifeguard-skills om anderen in moeilijkheden te redden. Ze gingen voor het eerst in al die coronaweken, waarin ze niet samen konden trainen, weer het water in. Een soort nieuwjaarsduik.'

Max Verheijen (22 jaar)

Max Verheijen | Foto: Facebook

Een ander slachtoffer van het surfdrama in Scheveningen is de 22-jarige Max Verheijen uit Delft. Hij groeide op in Muiderberg (Noord-Holland), waar veel mensen hem kenden. Het dorp rouwt. Vanwege zijn studie woonde Max al een tijdje in Delft. Boezemvriend Sam van Teunenbroek zegt tegen NH Nieuws: 'We hoorden dinsdagochtend vroeg dat Max vermist was. Dan besef je meteen dat het heel slecht kan aflopen. Dat was ook zo.'

'Max was echt een jongen met een hart van goud. Vol energie en geweldige humor. Ik ken hem al van kleins af aan, we waren onafscheidelijk. Hij woonde de laatste tijd natuurlijk in Delft op kamers, maar we hielden altijd contact en elk weekend was hij hier wel. Afgelopen weekend nog, we hebben het hele weekend samen doorgebracht. Het is echt niet voor te stellen dat hij er niet meer is.'

Mathijs van Dulst (23 jaar)

Mathijs van Dulst | Foto: Facebook

Mathijs is nog vermist. De afgelopen dagen hebben zoektochten naar zijn lichaam niets opgeleverd. Zijn neef is veel op het strand te vinden: 'Ik kan niet werken, ik kan alleen maar hier zijn. Ik ben alleen maar aan het zoeken in het water, want hij is hier nog ergens.'

Volgens hem was Mathijs een lieve jongen uit een sportief gezin. 'Hij komt uit een gezin van vier kinderen. Eén van hen zit in Barcelona en kan niet terugkomen. Het is vreselijk. De familie leeft tussen hoop en vrees.'

