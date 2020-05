Bijna 1900 bedrijven uit Bollenstreek krijgen financiële steun

Normaal gesproken melden zich bij de ISD zo’n dertig bedrijven per jaar voor steun van de overheid. Nu zijn er in twee maanden tijd ruim 2500 aanvragen binnengekomen. 'Het grootste gedeelte kwam in maart binnen, maar ook nu komen er nog steeds elke dag aanvragen bij', zegt een woordvoerder van de ISD.

Half maart kondigde het kabinet een groot pakket met steunmaatregelen aan voor ondernemers. Voor zelfstandigen heeft het kabinet een tijdelijke regeling ingesteld waarbij zzp'ers voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure een aanvulling op het inkomen kunnen krijgen. Het gaat om een uitkering van ongeveer 1500 euro per maand en dus in totaal om maximaal 4500 euro. Ondernemers kunnen deze aanvulling tot en met 31 mei aanvragen.

1900 uitkeringen toegekend

De meeste ondernemers die steun hebben aangevraagd en daar ook recht op hebben, hebben het geld inmiddels ontvangen. 'We hebben 2236 aanvragen afgehandeld, hiervan zijn bijna 1900 uitkeringen toegekend', zegt de woordvoerder. De aanvragen komen uit alle sectoren: 'Dienstverlening, horeca, bouw, cultuur, taxibedrijven, detailhandel. Het is heel divers.'

Het is door alle aanvragen druk bij de ISD, maar extra personeel is tot nog toe niet nodig geweest. 'We kunnen het goed aan, omdat er veel is geautomatiseerd.'

