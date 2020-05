Uniek: bever gespot in Midden-Delfland

Voor het eerst in 200 jaar is er een levende bever gesignaleerd in Midden-Delfland. Een inwoner van het dorp Zweth heeft het dier eind vorige maand gezien en gefilmd. Natuurmonumenten heeft woensdag een filmpje van de bever gepubliceerd.

Volgens boswachter Martijn van Schie wordt er jaren uitgekeken naar de terugkeer van de bever in het gebied. Het dier is in 1988 in ons land uitgezet omdat het was uitgestorven. Volgens Van Schie is er zes jaar geleden al eens een bever op de snelweg doodgereden in een poging het gebied te bereiken.

'Het is enorm lastig voor de bever om Midden-Delfland te bereiken', meldt de boswachter. 'Denk aan alle barrières zoals infrastructuur, tunnels, viaducten, beschoeiingen. Ook verplaatst de bever zich het liefste door het water, wat nog extra obstakels met zich meebrengt. Als het dier uiteindelijk een geschikt natuurgebied vindt, is het zeer aannemelijk dat hij blijft hangen. Dat zou de ideale situatie zijn!'

Spanning

De bever werd door een aantal mensen gespot en op 29 april gefilmd. De boswachter is blij met de vondst, maar zit tegelijk in spanning of het dier zich daadwerkelijk weet te vestigen in het gebied: 'Ik hoop dat de bever snel een rustig plekje vindt in een van de nabijgelegen natuurgebieden. In de Ackerdijkse Plassen is de bever in ieder geval hartstikke welkom!'

Volgens Natuurmonumenten is er eerder ook aan bever gezien tussen Ypenburg en Nootdorp en gaat het waarschijnlijk om hetzelfde dier. 'De bever was duidelijk de weg kwijt; op klaarlichte dag zwom hij in een heel drukke omgeving en wist hij niet direct waar hij naartoe moest.'

Centrum van Den Haag

Boswachter Van Schie: 'Ik ben zeer benieuwd waar deze bever eindigt. Als het dier door zwemt, heb je kans dat hij midden in het centrum van Den Haag uitkomt. Hopelijk keert ie om en weet hij zo Ackerdijkse Plassen te vinden. De tijd zal het leren.'

