Haagse raad herdenkt slachtoffers drama Scheveningen

De Haagse gemeenteraad staat woensdagavond tijdens de raadsvergadering stil bij het surfdrama op Scheveningen. Vijf surfers kwamen daarbij om het leven. Vier lichamen zijn geborgen, naar het vijfde slachtoffer wordt nog gezocht. De herdenking van het surfdrama is live te volgen via onze app en op omroepwest.nl.

Aan het begin van de raadsvergadering, die om 19.30 uur begint zal burgemeester Johan Remkes enige woorden spreken. Daarna wordt er een moment stilte in acht genomen. Remkes noemde het drama dinsdag in een persconferentie 'ongekend wreed'. 'Het verdriet in de Scheveningse gemeenschap is onvoorstelbaar', zei hij.

De raadsvergadering is voor de eerste keer in het Atrium van het stadhuis. De raadzaal is te klein om alle raadsleden op anderhalve meter afstand te kunnen houden en daarom is er gezocht naar een grotere ruimte. Alle tafels staan nu ver genoeg uit elkaar en dus voldoet de gemeenteraad aan de coronarichtlijnen.