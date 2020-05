Stilte, rouw en verdriet bij bloemenzee Scheveningen: 'Mijn neef is nog niet gevonden'

Met tranen in zijn ogen fietst de neef van de vermiste Matthijs (23) uit Delft over het Noorderlijk havenhoofd. 'Hij is nog steeds niet gevonden, hij ligt nog in de zee. Ik kon gewoon niet naar m'n werk, ik moet hier zijn, kijken of ik hem zie', aldus de man.

'Mijn neefje was zo'n lieve jongen, echt een schat. Zijn ouders zijn radeloos, hij heeft vier broers en zussen waarvan er één in Barcelona zit. Dus die kan niet deze kant op komen. Het is echt verschrikkelijk. Ik zou wel in de zee willen springen om hem te gaan zoeken.'

'Geen woorden voor'

'Dit kan de beste overkomen', vertelt een collega van één van de slachtoffers die het gelukkig overleefde. 'Maar nu is het ook echt de beste overkomen, deze jongens wisten wat ze deden.'

Ook een juf van basisschool Houtrust komt een bloemetje brengen. 'Ik hoorde maandag de helikopters en dacht, wat gebeurt hier? Toen hoorde ik dat Pim één van de slachtoffers was, verschrikkelijk. De basisschool is natuurlijk lang geleden, maar ik ken Pim nog goed en ook zijn familie, ik heb er gewoon geen woorden voor.'

Kerken luiden om 19.00 uur

Vijf Scheveningse kerken staan woensdagavond om 19.00 uur stil bij de vijf jonge surfers die bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen zijn omgekomen, dat meldt de site van Kerk in Den Haag.

De H. Antonius Abtkerk, de Nieuwe Badkapel, de Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Oude Kerk luiden woensdagavond de klokken om hun rouw uit te drukken en hun medeleven met nabestaanden te betonen.

