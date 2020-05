Antons rijdende winkel is populairder dan ooit

De hardwerkende kruidenier wast zijn handen als nooit tevoren en een rood wit gestreept afzetlint in de bus bewaakt de afstand tussen de klant en winkelier bij het afrekenen. Er hangen regels bij de ingang en een bordje: Maximaal 1 klant in de winkelwagen.

Buiten wacht een rijtje vrouwen geduldig hun beurt af. 'Hartstikke gezellig, ik kan het iedereen aanbevelen', zegt één van de vaste klanten van Antons Superservice. 'Het is de persoonlijke benadering, die heb je in de winkel niet meer. En het is het sociale aspect, je zit natuurlijk vast in huis en als je dan een praatje hebt zo eens per dag is dat best wel fijn.'

De rijdende winkel van Anton van Leeuwen. Foto: MatZwart

Economische crisis

Anton van Leeuwen laat zijn gedachten gaan over de huidige tijdgeest. Hij voorziet dat er na deze crisis weer een mooie tijd aanbreekt. Een tijd waarin we veel vanzelfsprekende dingen meer gaan waarderen. Want: 'Het goedkoopste was niet goedkoop genoeg. Het beste was niet goed genoeg. Het was eigenlijk een beetje te gek allemaal', volgens Van Leeuwen.